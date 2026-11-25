Después de conseguir un nuevo resultado positivo en el Gran Premio de Las Vegas, Franco Colapinto ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío en la Fórmula 1: el Gran Premio de Qatar, que se correrá este domingo en el circuito de Lusail.

A través de declaraciones difundidas por Alpine, el piloto argentino hizo un balance de su desempeño en Estados Unidos y anticipó las dificultades que encontrará en la penúltima fecha de la temporada. Además, destacó las particularidades del trazado qatarí y expresó sus expectativas para volver a sumar puntos.

Colapinto anticipó las dificultades del circuito de Lusail

En la previa de la competencia, el corredor de Pilar señaló que Qatar representará un desafío diferente al de Las Vegas, debido a las características de la pista y a las exigencias que plantea el circuito.

"Esperamos mantener este ritmo en Qatar, que probablemente supondrá un regreso a la normalidad en las carreras de esta temporada tras el intenso rebufo que acabamos de experimentar, algo muy singular", explicó el argentino.

También hizo referencia a las particularidades del trazado de Lusail, especialmente a la cercanía de las trampas de grava y a la importancia de evitar errores durante cada vuelta.

"El circuito castiga mucho los errores, con las trampas de grava tan cerca de la salida de las curvas; cualquier salida de pista se castiga, pero la fluidez de las curvas hace que sea una vuelta muy satisfactoria", sostuvo.

De cara al fin de semana, Colapinto dejó en claro cuál es su principal objetivo para esta nueva presentación con Alpine: "Estamos listos para darlo todo de nuevo en la penúltima ronda del año y esperamos conseguir dos resultados consecutivos puntuando".

La satisfacción de Colapinto tras su actuación en Las Vegas

El piloto argentino también se mostró conforme con el rendimiento que tuvo en la última carrera, en la que terminó sexto y consiguió igualar su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

"Fue fantástico volver a puntuar en Las Vegas e igualar mi mejor resultado en la Fórmula 1. Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que las características del circuito se adaptaron bien a nuestro monoplaza y ejecutamos la carrera a la perfección con ambos coches", expresó.

Con ese resultado como impulso, Colapinto buscará prolongar su buen momento en Qatar y volver a meterse en la zona de puntos. La cita en Lusail será una nueva oportunidad para cerrar la temporada con buenas sensaciones y seguir sumando para Alpine.