Uno de los grandes aciertos de Rodolfo Arruabarrena en su ciclo al frente de Boca Juniors fue la capacidad para potenciar a los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores e incorporarlos rápidamente al equipo principal. Facundo Herrera es uno de los ejemplos más destacados de ese proceso. Con apenas 17 partidos disputados en Primera División, el defensor se ganó un lugar entre los titulares y ya consiguió levantar dos títulos con la camiseta xeneize.

A sus 20 años, Jagger logró imponerse en la consideración del entrenador por encima de Ayrton Costa y Marco Pellegrino, hasta convertirse en una pieza fundamental de la defensa como segundo marcador central. Su crecimiento no pasó inadvertido y ahora recibió el respaldo de una voz autorizada del fútbol argentino, que incluso pidió su convocatoria a la Selección Argentina.

Oscar Ruggeri pidió la convocatoria de Facundo Herrera a la Selección Argentina

El encargado de elogiar al juvenil de Boca fue Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Argentina en México 1986 y ganador de las Copas América de 1991 y 1993. Durante su participación en el programa ESPN F90, el exdefensor destacó las condiciones de Herrera y consideró que merece tener una oportunidad en el seleccionado nacional.

Sus declaraciones llegaron después de la consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana, donde el joven central volvió a demostrar sus condiciones y ratificó el buen momento que atraviesa.

“A Herrera lo tienen que llamar a la Selección. Me gustaría que ya juegue en la Selección, que empiece a tener partidos. ¿Cuánto nos falta para el Mundial? Va a llegar con 22, 23… ¡Tiene 19! Listo. Tremendo central tenemos. Este pibe salió a jugar y parece un viejo”, expresó Ruggeri.

Con sus palabras, el Cabezón dejó en claro que considera al defensor una apuesta importante para el futuro del fútbol argentino. Su personalidad, madurez dentro del campo y capacidad para adaptarse rápidamente a la Primera División fueron algunos de los aspectos que despertaron su admiración.

El futuro de Facundo Herrera y la posibilidad de llegar al Mundial 2030

El crecimiento de Herrera alimenta las expectativas tanto en Boca como en el entorno de la Selección Argentina. El defensor cumplió 20 años en julio y, si mantiene su evolución, podría llegar al Mundial de 2030 con apenas 23 años, una edad que le permitiría tener un largo recorrido por delante en el fútbol internacional.

Por ahora, su principal objetivo será consolidarse definitivamente en el equipo de Arruabarrena y seguir acumulando experiencia en los compromisos de mayor exigencia.

El futuro de Jagger aparece como una de las grandes promesas de Boca, aunque el tiempo y su rendimiento determinarán si logra dar el siguiente paso y convertirse en una alternativa concreta para la defensa de la Selección Argentina.