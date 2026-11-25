El Paris Saint-Germain ya comienza a planificar el próximo mercado de pases de enero y Julián Álvarez aparece entre los nombres que analiza para reforzar su ataque. Las lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia encendieron las alarmas en el equipo dirigido por Luis Enrique, que podría realizar una importante inversión para mantener sus aspiraciones de conquistar nuevamente la UEFA Champions League.

Según publicó el diario francés Le Parisien, la dirigencia del conjunto parisino redujo a cuatro la lista de posibles incorporaciones para cubrir las bajas en los extremos. Entre los candidatos aparecen Antonio Nusa, Nico Williams, Estêvão y el delantero argentino del Atlético de Madrid. La posibilidad de avanzar por cualquiera de ellos supondría una operación económica importante de cara a las primeras semanas de 2027.

Julián Álvarez vuelve a estar en el radar del PSG

El interés del PSG por el atacante argentino llega después de varios meses de tensión alrededor de su futuro en el Atlético de Madrid. Su posible salida y los rumores que lo vincularon con el Barcelona generaron un escenario de incertidumbre entre los clubes y un clima de malestar entre los hinchas del conjunto madrileño.

Ahora, con el interés del vigente campeón europeo, Julián Álvarez vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar una de las delanteras más importantes del continente. En Francia consideran que el equipo de Luis Enrique podría evaluar seriamente su incorporación durante el mercado invernal.

De todas maneras, no todos los nombres que circularon en las últimas semanas forman parte de los planes del club. Según trascendió, tanto DAZN como Fabrizio Romano descartaron que el PSG tenga previsto presentar una oferta por futbolistas como Vinícius Júnior.

La intención de la institución francesa sería incorporar un jugador joven, dinámico y con capacidad para aportar desequilibrio en los últimos metros. Las ausencias de Doué y Kvaratskhelia representan un problema importante para Luis Enrique, especialmente si se tienen en cuenta los registros goleadores que ambos consiguieron durante la temporada anterior.

En el aspecto económico, el PSG cuenta con recursos suficientes para afrontar una operación de gran magnitud. Sin embargo, cualquier negociación dependerá de las condiciones que establezca el Atlético de Madrid y de la voluntad del propio futbolista. Mientras tanto, Diego Simeone buscará recuperar la mejor versión del delantero argentino y mantenerlo como una de las piezas centrales de su proyecto deportivo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

Uno de los principales obstáculos para una eventual transferencia es la situación contractual del atacante. Julián Álvarez tiene vínculo con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030, por lo que su salida no será sencilla si la dirigencia rojiblanca no está dispuesta a negociar.

Además, su contrato incluye una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una cifra que representa una barrera importante para cualquier club interesado en incorporarlo.

De esta manera, el PSG aparece como uno de los posibles protagonistas del próximo mercado de pases, con Julián Álvarez entre sus principales alternativas para reforzar el frente ofensivo. La incógnita será si el interés francés se transforma en una propuesta concreta y si el Atlético está dispuesto a desprenderse de una de sus figuras.