Matías Alé habló sin filtros sobre su situación económica actual y reconoció que atraviesa una realidad muy diferente a la de sus años de mayor popularidad. El actor contó que hoy tiene dificultades para llegar a fin de mes y que necesita combinar varios trabajos para poder mantenerse.

Durante una entrevista en el programa Con Carmen, que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, el artista se sinceró sobre su presente financiero y recordó cómo cambió su vida después de haber conseguido importantes ingresos durante su carrera. “Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, confesó al aire.

En la conversación, Alé recordó las exitosas temporadas teatrales y las giras que protagonizaba, en las que llegaba a realizar varias funciones y presentaciones en una misma jornada. “Vos hacías una función con Carmen (Barbieri), metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones; después tenías tres presencias”, relató.

En ese sentido, reconoció que durante aquella etapa logró acumular una importante suma de dinero. “Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, aseguró. Sin embargo, también hizo una autocrítica sobre las decisiones que tomó y que le impidieron conservar ese patrimonio: “No me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.

El actor también recordó el difícil período que atravesó a raíz de sus problemas de salud y la posterior internación. En ese contexto, destacó el acompañamiento de su perro, que permaneció a su lado y le brindó afecto durante uno de los momentos más complicados de su vida.

La reflexión de Matías Alé sobre la situación económica de los actores

Durante la entrevista, el artista también analizó los cambios que experimentó la industria del espectáculo y las dificultades que enfrentan actualmente quienes trabajan en el ambiente artístico.

“Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos, tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, planteó. Frente a ese diagnóstico, Carmen Barbieri coincidió con su postura y agregó: “Cuatro trabajos, muchos”.

Por otra parte, Alé diferenció las grandes producciones teatrales de las propuestas independientes que se presentan en salas de la avenida Rivadavia. Según explicó, en este último caso los propios artistas deben involucrarse en distintas tareas, desde la producción hasta la búsqueda de espectadores.

En ese sentido, recordó su experiencia como productor independiente durante las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y otros espectáculos que realizó junto a Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli.

“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, describió al explicar el esfuerzo que implica sostener este tipo de proyectos.

Lejos de cuestionar esa modalidad de trabajo, Alé destacó el valor de la experiencia y dejó en claro que sigue disfrutando de su profesión, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa. “Es hermoso”, concluyó al resumir su mirada sobre el oficio artístico.