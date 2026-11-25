Hailey Bieber celebró sus 30 años rodeada de amigos, en un festejo que tuvo como escenario las playas de Bahamas y que rápidamente se conoció a través de las redes sociales. La modelo y empresaria compartió distintas imágenes de la celebración y mostró los looks que eligió para recibir una nueva década. Entre los invitados estuvo la actriz argentina Camila Morrone, una de sus amigas más cercanas.

La esposa de Justin Bieber cumplió años el domingo 22 de noviembre y organizó distintos encuentros para compartir la ocasión con su círculo íntimo. Además de las postales junto a sus seres queridos, sus elecciones de moda se convirtieron en uno de los grandes protagonistas de la celebración.

Para disfrutar de su cumpleaños junto al mar, Hailey apostó por un conjunto de Roberto Cavalli perteneciente a la colección primavera-verano 2027, con una propuesta que recuperó algunos de los códigos más característicos de la moda de los años 2000.

El look de Roberto Cavalli que eligió Hailey Bieber para sus 30 años

En una selfie frente al espejo que publicó en sus historias de Instagram, la empresaria mostró un conjunto de dos piezas de color verde. El top tenía un escote pronunciado, aberturas y delicadas cadenas doradas en la parte delantera, mientras que el pantalón de tiro bajo se destacaba por su estampado animal, uno de los sellos distintivos de la firma italiana.

Para completar el estilismo, Hailey lució su clásico corte bob castaño con las puntas hacia afuera, una manicura azul y un maquillaje en tonos rosados. Sobre la fotografía escribió simplemente “30”, acompañado por tres corazones verdes.

La modelo también eligió un segundo outfit para la cena de cumpleaños. En esa oportunidad, deslumbró con un vestido negro de mangas largas, escote profundo y hombros estructurados, una propuesta elegante que contrastó con el conjunto más relajado que había utilizado durante el día.

La imagen fue compartida por Lauren Ratner, su socia en Rhode, quien aprovechó la ocasión para dedicarle un afectuoso mensaje.

Camila Morrone acompañó a Hailey Bieber en su cumpleaños

Entre las personas que participaron de los festejos se destacó la presencia de Camila Morrone, la actriz argentina que mantiene una estrecha amistad con Hailey. A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de la cumpleañera junto a Justin Bieber durante uno de los encuentros organizados frente al mar en Bahamas.

En la postal, la pareja aparece en una terraza con vista a la playa, mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo. Hailey volvió a lucir el conjunto verde de Roberto Cavalli, mientras que el cantante optó por un look informal para la celebración.

La presencia de Morrone volvió a poner en evidencia la cercanía que mantiene con la empresaria estadounidense. Su amistad se remonta a varios años y ambas suelen compartir salidas y encuentros en Los Ángeles, muchas veces junto a Kendall Jenner, otra de las integrantes de su círculo íntimo.

Así, el cumpleaños número 30 de Hailey Bieber reunió moda, celebraciones frente al mar y momentos compartidos con sus afectos. Una ocasión especial en la que Camila Morrone también tuvo un lugar destacado y que quedó registrada en las redes sociales de las protagonistas.