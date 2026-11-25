La China Suárez denunció penalmente a Wanda Nara por amenazas y pidió que la Justicia dicte una serie de medidas de protección para resguardar su seguridad. A través de una presentación judicial, la actriz solicitó que se establezca una prohibición de acercamiento de 300 metros y que la conductora tenga restricciones para ingresar a dos barrios privados vinculados con su vida cotidiana.

Según el escrito presentado ante la Justicia, al que tuvo acceso TN Show, la denuncia está relacionada con el episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta. De acuerdo con la versión de Suárez, Wanda se presentó en el lugar junto a su pareja, Martín Migueles, y personal policial. En ese contexto, la actriz aseguró que inicialmente mantuvo una conversación cordial con el empresario, hasta que la conductora se acercó y comenzó a increparla.

En su presentación, la China detalló algunas de las expresiones que habría recibido durante el encuentro y señaló una frase que consideró especialmente intimidante: “Te mato a palos”, habría dicho Wanda, según el relato de la actriz.

Qué medidas pidió la China Suárez contra Wanda Nara

Uno de los principales requerimientos de la denuncia es que Wanda Nara tenga prohibido acercarse a menos de 300 metros de la actriz, sin importar el lugar en el que se encuentre.

Además, Suárez solicitó que la conductora no pueda ingresar ni aproximarse al barrio La Isla de Nordelta, donde vive junto a Mauro Icardi, ni a San Jorge Village, ubicado en Los Polvorines, donde tiene su domicilio real.

La presentación también contempla una restricción de contacto entre ambas. La actriz pidió que la medida incluya cualquier tipo de comunicación, ya sea presencial, telefónica, electrónica, a través de redes sociales o mediante terceras personas.

En relación con las hijas de Wanda, la China aclaró que su intención no es interferir en el vínculo entre la conductora y las menores. Por ese motivo, propuso que la entrega y el retiro de las niñas en la casa de su padre se realicen a través de una persona designada por Nara o directamente en la guardia de acceso del barrio privado, sin necesidad de que ella ingrese.

Las declaraciones de Wanda Nara que fueron incorporadas a la denuncia

Otro de los argumentos que utilizó Suárez para fundamentar su pedido fueron las declaraciones públicas que Wanda realizó una semana después del episodio, durante una entrevista con el programa Primicias Ya, emitido por América TV.

En esa conversación, la conductora reconoció haber pronunciado amenazas durante el enfrentamiento y expresó: “Lo que sí me acuerdo es que falta mucho más, dije más cosas”.

Además, cuando le consultaron si le había dicho a la actriz que aquello que estaba defendiendo también podía pasarle a ella, respondió: “Obvio, le dije eso”.

Para la denunciante, esas manifestaciones representaron una ratificación pública de lo sucedido y reforzaron su preocupación por su integridad física.

Como parte del material probatorio, la China ofreció el video del enfrentamiento ocurrido en Nordelta, la grabación de la entrevista televisiva y los registros de las cámaras de seguridad de los dos barrios privados. También solicitó que se incorporen las comunicaciones realizadas al 911 y las actuaciones del personal policial que intervino durante el episodio del 6 de noviembre.

Por último, la actriz pidió que se inicie una investigación penal preparatoria contra Wanda Nara por el presunto delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. También solicitó ser reconocida como particular damnificada, una condición que le permitiría intervenir formalmente en el proceso judicial.