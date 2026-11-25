Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el restablecimiento de la democracia. Lo que comenzó como una evidente incompatibilidad ideológica entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva amenaza con convertirse en una crisis diplomática de consecuencias difíciles de calcular. La decisión del mandatario brasileño de apartar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y la posibilidad de excluir al presidente argentino de la ceremonia de asunción del próximo gobierno brasileño constituyen señales de un deterioro que ya no puede explicarse solamente por las diferencias personales entre ambos dirigentes. Hay algo más profundo: dos gobiernos que parecen haber renunciado a encontrar un mínimo espacio de convivencia institucional.

El episodio que terminó de acelerar la tensión fue la intervención del canciller argentino, Pablo Quirno, cuando volvió a poner en discusión aspectos del proceso electoral brasileño que consagró la victoria de Lula. Sus declaraciones, en las que señaló que existieron circunstancias que generaban dudas sobre el desarrollo de los comicios, fueron recibidas con evidente malestar en Brasilia. Más allá de que el funcionario argentino aclaró que el reconocimiento institucional de los resultados corresponde a las autoridades electorales brasileñas, el problema político ya estaba instalado. En diplomacia, las palabras de un canciller no son comentarios aislados ni opiniones personales: representan, necesariamente, una posición que compromete al gobierno que integra.

La reacción de Lula parece confirmar que el gobierno brasileño decidió abandonar cualquier intento de disimular su incomodidad con la administración libertaria. Bitelli, que ya había sido convocado a consultas en dos oportunidades, no consiguió recuperar plenamente su función presencial en Buenos Aires. Ahora, su salida definitiva aparece como una posibilidad concreta. El hecho de que la representación diplomática de dos de las principales economías sudamericanas haya quedado reducida a encargados de Negocios demuestra hasta qué punto se ha deteriorado una relación que debería ocupar un lugar prioritario en las agendas de ambos países.

La eventual decisión de no invitar a Milei a la ceremonia presidencial del 5 de enero de 2027 agregaría un componente todavía más grave. No se trataría simplemente de una descortesía protocolar, sino de una señal política deliberada hacia la Argentina y hacia el resto de la región. La posibilidad de que otros dirigentes argentinos, incluso representantes de sectores opositores, reciban invitaciones mientras el jefe del Estado queda excluido transformaría la ceremonia en una demostración pública de distanciamiento. Si esa decisión se concreta, Lula estará dejando en claro que su enfrentamiento con Milei excede las diferencias ideológicas y alcanza directamente el terreno de las relaciones institucionales.

Sin embargo, sería un error presentar a Brasil como un actor completamente ajeno a la escalada. Lula también ha contribuido a alimentar el conflicto desde el comienzo. Su ausencia en la asunción presidencial de Milei, en diciembre de 2023, fue una consecuencia directa de los agravios que había recibido durante la campaña electoral argentina. El mandatario brasileño se sintió personalmente ofendido por las descalificaciones del entonces candidato libertario y decidió no participar de la ceremonia. Milei, por su parte, optó por invitar al ex presidente Jair Bolsonaro, uno de los principales adversarios políticos de Lula. Desde aquel momento quedó expuesta una relación condicionada por las disputas domésticas de cada dirigente.

Lo verdaderamente preocupante es que, después de tres años de convivencia en el poder, ambos presidentes ni siquiera hayan conseguido construir una instancia bilateral de diálogo. No hubo una reunión formal que permitiera establecer acuerdos básicos, administrar diferencias o evitar que cada declaración pública se transformara en un nuevo motivo de confrontación. Los contactos quedaron principalmente en manos de las cancillerías, aunque la inestabilidad en la conducción diplomática argentina tampoco contribuyó a consolidar una interlocución permanente. Con tres ministros diferentes en un período relativamente breve, la política exterior de Milei mostró dificultades para sostener una línea de continuidad frente a un vecino cuya importancia estratégica no depende de las simpatías ideológicas de sus gobernantes.

Aquí aparece la contradicción central de la política exterior argentina. El gobierno libertario reivindica permanentemente la necesidad de defender sus principios, cuestionar a los gobiernos que considera ideológicamente alejados y evitar concesiones políticas. Pero una cosa es sostener convicciones y otra muy distinta es convertir las diferencias en un obstáculo para los intereses nacionales. La diplomacia no exige amistad entre presidentes, tampoco obliga a compartir diagnósticos económicos o posiciones políticas. Exige, en cambio, capacidad para distinguir entre las relaciones personales y las responsabilidades del Estado.

Brasil no es un país más para la Argentina. Es un socio comercial fundamental, un vecino con el que existen intereses económicos, industriales, energéticos y estratégicos que atraviesan gobiernos y generaciones. El Mercosur, con todas sus limitaciones y cuestionamientos, sigue siendo una herramienta central para la inserción internacional de ambos países. Deteriorar ese vínculo por una disputa que gira alrededor de las declaraciones, los agravios y las diferencias electorales representa un riesgo que difícilmente pueda justificarse desde una perspectiva de interés nacional.

Las próximas cumbres del Mercosur en Montevideo y del G20 en Miami ofrecerán una oportunidad para comprobar si todavía existe voluntad de evitar una ruptura mayor. Aunque no se anticipan reuniones bilaterales, la presencia simultánea de Milei y Lula permitirá observar si ambos están dispuestos, al menos, a preservar los canales institucionales. No necesitan abrazarse, fotografiarse juntos ni fingir una afinidad inexistente. Necesitan entender que representan a países cuyos intereses son mucho más permanentes que sus respectivos mandatos.

El problema es que, hasta ahora, ninguno parece dispuesto a dar el primer paso. Lula interpreta las declaraciones argentinas como provocaciones y Milei considera que las diferencias ideológicas no deben condicionar su discurso. En ese intercambio de reproches, la diplomacia queda subordinada a la confrontación política. Y cuando eso ocurre, los costos no los pagan exclusivamente los presidentes, sino también las empresas, los trabajadores, los sectores productivos y los ciudadanos de ambos países.

Milei puede tener profundas diferencias con Lula y ëste puede cuestionar legítimamente las posiciones de Milei. Lo que no puede ocurrir es que esas diferencias terminen convirtiéndose en una política de aislamiento entre Argentina y Brasil. La madurez de un gobierno no se mide solamente por su capacidad para defender aquello en lo que cree, sino también por su inteligencia para evitar que sus convicciones terminen perjudicando a la sociedad que representa. Si ambos mandatarios no consiguen comprenderlo, la crisis habrá dejado de ser un problema entre dos presidentes para convertirse en un fracaso de la política exterior sudamericana.