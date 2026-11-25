La actividad económica permanece estancada desde fines del primer trimestre de 2025

Se acumularon dos trimestres consecutivos de caída en los niveles de actividad

La minería y el sector petrolero muestran un desempeño muy superior al de la industria, la construcción y el comercio

La brecha cambiaria se ubica entre el 16% y el 17% y refleja tensiones sobre el esquema cambiario

La fatiga social del ajuste amenaza con profundizar las dificultades del consumo y el crédito

Secco reclamó revisar la política monetaria y cambiaria y aumentar la capacidad de compra de dólares del Banco Central

La economía argentina atraviesa una etapa de estancamiento que ya lleva varios meses y expone una recuperación cada vez más difícil de consolidar. Aunque algunos indicadores muestran avances puntuales y la inflación continúa desacelerándose, la evolución de la actividad revela un escenario desigual, con sectores que logran crecer y otros que todavía permanecen muy por debajo de sus niveles anteriores. Para el economista Luis Secco, el problema no se limita a la falta de dinamismo: también comienza a manifestarse un desgaste social por la prolongación del ajuste.

Al analizar los últimos registros del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Secco sostuvo que la actividad permanece prácticamente sin cambios desde fines del primer trimestre de 2025. El dato que consideró más preocupante es que se acumularon dos trimestres consecutivos de retroceso, una dinámica que vuelve a poner en discusión la posibilidad de una recuperación sostenida.

El promedio general, sin embargo, no permite observar las diferencias que existen entre las distintas ramas productivas. Mientras la minería y la explotación petrolera se encuentran alrededor de once puntos por encima de sus niveles anteriores, otras actividades registran caídas de entre cinco y seis puntos. La distancia es todavía mayor cuando la comparación se realiza con 2023: construcción, industria y comercio acumulan retrocesos que llegan hasta los veinte puntos.

La situación de esos sectores tiene una incidencia directa en la vida cotidiana, debido a su presencia en los principales centros urbanos y a la cantidad de puestos de trabajo que concentran. Esa realidad contribuye a explicar por qué los indicadores macroeconómicos pueden ofrecer una imagen diferente de la percepción que tienen los hogares sobre la economía. Para Secco, la sensación de que la recesión no terminó responde precisamente a esa disparidad.

En ese contexto, el economista cuestionó la decisión oficial de sostener sin modificaciones los principales instrumentos del programa económico. Consideró que la negativa del Gobierno a revisar sus herramientas puede profundizar la incertidumbre, especialmente cuando los resultados de la actividad no muestran una mejora consistente.

También advirtió que la construcción de respaldo político y la aprobación de leyes no son suficientes para modificar la situación económica. A su entender, la gobernabilidad es necesaria, pero debe estar acompañada por medidas capaces de impulsar la producción, la inversión y el empleo. Secco afirmó que comparte los objetivos generales del oficialismo, vinculados con una economía más competitiva y productiva, aunque puso el foco en la forma elegida para alcanzarlos.

Uno de los aspectos que planteó revisar es el esquema financiero en dólares presentado en julio. Según su evaluación, ese programa quedó desactualizado frente a los compromisos de deuda que comenzarán a concentrarse desde enero y las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento.

La brecha cambiaria constituye otra señal de preocupación. Secco la ubicó entre el 16% y el 17% entre el dólar oficial y el contado con liquidación, y relacionó su ampliación con el cambio en la intervención del Banco Central. Explicó que, después de una etapa en la que la autoridad monetaria compraba divisas, las condiciones actuales limitaron esa posibilidad y permitieron una mayor presión sobre las cotizaciones financieras.

A ese factor agregó la desconfianza de los agentes económicos y la preferencia por conservar los ahorros en moneda extranjera. La compra mensual de dólares por parte de alrededor de 1,7 millones de personas, según los datos que mencionó, refleja que persisten dudas sobre la estabilidad del esquema cambiario.

En materia inflacionaria, el economista consideró que la desaceleración no está interrumpida. Destacó que el índice de octubre fue del 2%, mientras que la inflación núcleo alcanzó el 1,5%. Sin embargo, advirtió que la reducción de los precios no resuelve por sí sola los problemas de la actividad ni garantiza una recuperación del consumo.

Secco describió el momento actual como una etapa de fatiga social, después de casi un año en el que los costos del ajuste se hicieron cada vez más visibles. La debilidad del crédito y del consumo forma parte de ese escenario, que dificulta que la estabilización se traduzca en una mejora concreta para los hogares.

La falta de inversión aparece como otro límite estructural. El economista estimó que Argentina invierte alrededor del 15% del producto bruto interno, frente al 20% o 25% que, según su comparación, destinan los países que consiguen sostener procesos de crecimiento. Ese nivel, advirtió, restringe las posibilidades de ampliar la capacidad productiva, mejorar los salarios y generar empleo.

Finalmente, cuestionó las comparaciones con experiencias asiáticas como Taiwán, Singapur, Corea y Japón, debido a las diferencias institucionales y políticas entre esos países y la Argentina. Aunque defendió la apertura económica, la desregulación y el orden fiscal como componentes que deberían preservarse, reclamó revisar los instrumentos monetarios y cambiarios. Entre los cambios que propuso mencionó permitir una mayor flotación del tipo de cambio y que el Banco Central pueda comprar más dólares, incluso a un precio superior.

La advertencia de Secco apunta así a una dificultad central del programa económico: sostener la estabilización sin que el estancamiento productivo y el desgaste social terminen condicionando sus posibilidades de continuidad.