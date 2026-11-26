La confrontación entre Del Caño y Villarruel se produjo tras la suspensión del homenaje a Mario Santucho

El diputado cuestionó a la vicepresidenta por sus posiciones sobre la última dictadura militar

La controversia volvió a exponer las diferencias políticas sobre la memoria histórica de los años setenta

La Marcha de la Bronca buscaba reunir reclamos laborales, sociales, educativos y sanitarios

Del Caño reclamó un plan de lucha común frente a las políticas del Gobierno de Milei

La convocatoria contemplaba movilizaciones en distintas ciudades, lectura de un documento y participación de artistas

La controversia por el homenaje a Mario Roberto Santucho, que finalmente fue suspendido, derivó en un fuerte enfrentamiento verbal entre el diputado nacional Nicolás del Caño y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El dirigente de la izquierda apuntó directamente contra la titular del Senado con un mensaje en el que cuestionó sus posiciones sobre la última dictadura militar y la acusó de defender a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

«Tomabas el té con Videla. Defensora de genocidas», escribió Del Caño en una publicación dirigida a Villarruel. La frase apareció en medio de la discusión política generada alrededor del reconocimiento previsto para el dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuya realización quedó finalmente cancelada.

El episodio volvió a poner en primer plano las diferencias entre sectores políticos respecto de la interpretación de la década del setenta, el papel de las organizaciones armadas y las responsabilidades de los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. La discusión también expuso el enfrentamiento entre dos dirigentes que sostienen posiciones contrapuestas sobre la memoria histórica y el tratamiento institucional de ese período.

La intervención de Del Caño no quedó limitada a esa controversia. El diputado también se refirió al escenario político y social durante una entrevista, en la que abordó la convocatoria a la denominada Marcha de la Bronca, prevista originalmente para el 19 de septiembre de 2026. La iniciativa buscaba reunir a organizaciones políticas, sociales, ambientales, estudiantiles y de mujeres, además de artistas y distintos espacios vinculados con reclamos sectoriales.

Según explicó, la movilización tenía como propósito expresar el rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y cuestionar a quienes, desde su perspectiva, acompañan las decisiones del Gobierno. «El objetivo justamente era expresar un rechazo a la política de Javier Milei, a todos sus cómplices», sostuvo al explicar el sentido de la convocatoria.

La agenda de reclamos contemplaba una amplia variedad de demandas. Entre ellas figuraban la situación salarial, las jubilaciones, el endeudamiento de las familias, la educación pública, el sistema de salud y los derechos de las personas con discapacidad. También se incorporaba la preocupación por el desarrollo científico y tecnológico, en un contexto en el que distintos sectores manifestaban inquietudes por las decisiones presupuestarias y las políticas oficiales en esas áreas.

Del Caño describió el escenario como una acumulación de conflictos que, según su interpretación, atraviesan a diferentes sectores de la sociedad. En ese sentido, hizo hincapié en las dificultades de los trabajadores despedidos y de quienes perdieron sus fuentes de ingresos, al advertir sobre las consecuencias que esas situaciones tienen en la vida cotidiana.

«Hay una situación realmente angustiante para muchas personas», afirmó al referirse a las familias afectadas por la pérdida de empleo y el deterioro de sus condiciones económicas.

Otro de los ejes de su planteo estuvo dirigido a las conducciones sindicales. El diputado cuestionó la falta de una estrategia coordinada entre las organizaciones gremiales y consideró que la fragmentación de los reclamos dificulta la posibilidad de articular una respuesta colectiva frente a las medidas del Ejecutivo.

«Hay que terminar con la pasividad que ponen las centrales sindicales», reclamó, al insistir en la necesidad de avanzar hacia un plan de lucha común que permita reunir las distintas reivindicaciones laborales y sociales.

Como parte de sus argumentos, recordó movilizaciones relacionadas con los reclamos del sector de discapacidad y otras protestas en las que, según relató, los manifestantes permanecieron en el lugar pese a los episodios de represión. Para el legislador, esas experiencias reflejan la persistencia de demandas que no encuentran respuestas y la necesidad de sostener la organización de los sectores afectados.

La convocatoria a la Marcha de la Bronca contemplaba actividades en diferentes ciudades del país, con concentraciones en distintos puntos de encuentro, la lectura de un documento y la participación de artistas. En la difusión de la iniciativa, Del Caño había destacado que crecía la adhesión y había invitado a consultar los lugares previstos para las concentraciones.

De esta manera, el cruce con Villarruel por el homenaje suspendido a Santucho quedó enmarcado en una disputa política más amplia. Por un lado, la discusión sobre la memoria de la última dictadura y las organizaciones armadas volvió a generar confrontaciones entre dirigentes. Por otro, Del Caño buscó vincular los reclamos sociales, laborales y educativos en una agenda de oposición al Gobierno nacional, con un llamado a superar la dispersión de las protestas y coordinar acciones entre los distintos sectores.