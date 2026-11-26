Más de 6,14 millones de argentinos registran atrasos en sus obligaciones financieras

La morosidad pasó del 16,3% en octubre de 2024 a un máximo del 30,4% en abril

Las deudas pequeñas vinculadas al consumo cotidiano concentran buena parte de los incumplimientos

Las financieras tienen una mora del 61,1%, frente al 18,7% de los bancos privados

Septiembre mostró el primer retroceso del indicador después de un prolongado período de deterioro

Los especialistas proyectan una recuperación gradual durante 2027, condicionada por la evolución económica y política

El deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos alcanzó una dimensión que ya involucra a más de seis millones de personas, aunque el fenómeno tiene una particularidad: buena parte de los incumplimientos no corresponde a grandes préstamos ni a compromisos hipotecarios, sino a obligaciones de montos relativamente bajos vinculadas con el consumo cotidiano. Cuotas de electrodomésticos, pequeños créditos solicitados para afrontar compras en supermercados y saldos de tarjetas de crédito forman parte del núcleo de una morosidad que comenzó a mostrar señales de desaceleración, aunque todavía no permite hablar de una recuperación.

El diagnóstico surge de un relevamiento que cruzó información de la Central de Deudores del Banco Central con registros de bancos, billeteras virtuales, entidades financieras, comercios y emisoras de tarjetas. Los datos identifican a 21,1 millones de personas con créditos activos, de las cuales 6,14 millones presentan atrasos en sus obligaciones. Esto representa aproximadamente el 29% del universo de deudores.

Sin embargo, el volumen de créditos impagos equivale al 13% del total de los préstamos otorgados. La diferencia entre la cantidad de personas afectadas y el peso económico de las deudas refleja que el problema está particularmente extendido entre quienes recurren a financiamiento de menor cuantía.

La evolución de los indicadores muestra la velocidad del deterioro. En octubre de 2024, la proporción de personas con atrasos comprendidos entre las situaciones 2 y 5 era del 16,3%. El porcentaje creció sostenidamente hasta alcanzar un máximo del 30,4% en abril, mientras que en septiembre retrocedió al 29%.

Aunque representa el primer descenso después de un prolongado período de incrementos, los especialistas advierten que todavía es prematuro interpretar ese movimiento como una mejora consolidada. La lectura predominante es que se produjo una interrupción del deterioro, pero no necesariamente un cambio definitivo de tendencia.

Una de las explicaciones centrales está relacionada con el destino que tuvo el financiamiento durante los últimos años. En lugar de utilizarse para inversiones o proyectos productivos, una parte importante del crédito se destinó a cubrir gastos corrientes y sostener el consumo familiar.

Cuando los ingresos dejan de alcanzar, los hogares establecen prioridades. Los compromisos considerados indispensables, como las tarjetas vinculadas con la cuenta donde se cobra el salario, los alquileres o los préstamos con garantías, suelen conservar prioridad. En cambio, las cuotas de comercios y los pequeños créditos de aplicaciones financieras quedan entre las primeras obligaciones que se dejan de pagar.

También influye la composición de los préstamos de mayor volumen. Una proporción importante está concentrada en personas con ingresos formales y mecanismos de descuento directo sobre sus salarios, condiciones que reducen las posibilidades de incumplimiento.

Otro factor señalado por los especialistas es el cambio en el contexto inflacionario. Durante años, los consumidores estuvieron acostumbrados a financiarse en una economía con aumentos de precios cercanos al 200% anual. La transición hacia niveles de inflación considerablemente menores modificó esa dinámica y generó dificultades para quienes habían organizado sus compromisos bajo otras condiciones.

Las diferencias entre entidades también resultan significativas. Las financieras presentan una morosidad del 61,1%, mientras que en las casas de electrodomésticos alcanza el 46,4%. En las fintech llega al 26,8%, frente al 18,7% registrado en los bancos privados. Sin embargo, los préstamos promedio de las plataformas digitales son considerablemente menores.

La explicación está vinculada con la expansión del crédito hacia sectores que tradicionalmente tenían dificultades para acceder al sistema bancario, como trabajadores informales, personas sin antecedentes crediticios e individuos con ingresos variables. Esa ampliación permitió incorporar nuevos clientes, pero también expuso a las entidades a mayores riesgos.

En las billeteras virtuales y fintech, además, los préstamos suelen ser pequeños y de plazos cortos, lo que permite renovar las carteras y modificar rápidamente los criterios de otorgamiento. En los bancos tradicionales, los compromisos son más prolongados y el deterioro puede tardar más en reflejarse y revertirse.

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una estabilización antes que a una reducción pronunciada. El aguinaldo de diciembre podría aliviar temporalmente las finanzas familiares, aunque los gastos de las fiestas y las nuevas compras financiadas trasladarán parte de la presión a enero y febrero.

De cara a 2027, los especialistas anticipan una reducción gradual y desigual de la morosidad, con una recuperación más temprana en las fintech y los bancos digitales. Las financieras y los comercios podrían demorar más en revertir sus indicadores. A ese escenario se suma la incertidumbre económica y financiera propia de un año electoral.

La renegociación de obligaciones, la extensión de plazos y la reconstrucción del historial crediticio aparecen como herramientas necesarias para recuperar el acceso al financiamiento. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la evolución de la economía y la confianza a largo plazo serán determinantes para que el crédito vuelva a funcionar con normalidad.