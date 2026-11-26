Juez estimó que la suspensión de las PASO para 2027 podría reunir entre 41 y 42 votos en el Senado.

El legislador propuso que los partidos financien y organicen sus propios procesos de selección de candidatos.

El senador calculó que el proyecto de restricción de la publicidad de apuestas online podría alcanzar 37 votos.

Juez reclamó limitar el acceso a las plataformas y cuestionó las habilitaciones provinciales para el funcionamiento de casinos.

El legislador afirmó que el juego financia campañas electorales y recordó un ofrecimiento que, según relató, rechazó cuando era intendente de Córdoba.

El senador advirtió sobre el endeudamiento de adolescentes y destacó las medidas de prevención que atribuyó a Vélez Sarsfield.

El Senado tiene previsto abordar este jueves la suspensión de las elecciones primarias para 2027 y dos iniciativas relacionadas con las apuestas online. El senador nacional Luis Juez, de La Libertad Avanza, anticipó que ambos debates reunirían los votos necesarios para avanzar y planteó que la discusión sobre el juego debe incluir medidas concretas para restringir su acceso, además de limitar la publicidad.

Juez consideró que la continuidad de las PASO está atravesada por los intereses electorales de los distintos partidos. A su entender, las fuerzas políticas deberían organizar y financiar sus propios procesos de selección de candidatos, sin trasladar al Estado los costos de una competencia interna. También señaló que algunos gobernadores peronistas prefieren mantener las primarias porque las consideran una herramienta para ordenar las disputas dentro de sus espacios.

El legislador estimó que la suspensión podría reunir entre 41 y 42 votos en la Cámara Alta. Se trata de una proyección del senador y no de un resultado confirmado. Según planteó, una vez resuelta esa instancia será necesario abrir una discusión más amplia sobre el sistema electoral.

En ese sentido, recordó su participación en la interna opositora de Córdoba en 2021, cuando compitió dentro de Juntos por el Cambio y obtuvo una diferencia de 26 puntos. Advirtió, sin embargo, que cualquier mecanismo de selección debe contemplar resguardos para evitar la intervención de votantes de otras fuerzas. Según su interpretación, la capacidad de movilización territorial del oficialismo cordobés puede incidir en una elección interna abierta.

Respecto de las apuestas online, Juez calculó que el proyecto para restringir su publicidad podría alcanzar 37 votos. Diferenció esa propuesta de la iniciativa destinada a ampliar las facultades de los organismos estatales para intervenir sobre las plataformas. En este último caso, consideró que algunas atribuciones podrían establecerse mediante una reglamentación, sin necesidad de una nueva ley.

El senador sostuvo que la ludopatía constituye un problema de salud pública y cuestionó a los gobernadores que expresan preocupación por sus consecuencias mientras mantienen habilitaciones para casinos y otras modalidades de juego. Reclamó que las restricciones publicitarias estén acompañadas por decisiones que limiten el acceso a las plataformas.

Juez también afirmó que el negocio de las apuestas financia campañas electorales y mantiene vínculos con la política y los clubes deportivos. Como antecedente personal, recordó que durante su gestión como intendente de Córdoba rechazó una propuesta para instalar un casino en la ciudad.

Según su relato, el empresario Cristóbal López le ofreció asistencia económica para el transporte público a cambio de obtener la autorización para el emprendimiento. El senador aseguró que también le propuso financiar futuras campañas electorales. Juez afirmó que rechazó el ofrecimiento y que denunció penalmente el episodio en 2005. De acuerdo con su versión, el proyecto terminó concretándose posteriormente en Rosario.

El legislador advirtió además sobre la expansión de las apuestas deportivas entre adolescentes y la facilidad con la que pueden realizar operaciones desde sus teléfonos celulares. Describió situaciones de endeudamiento, conflictos familiares y búsqueda de financiamiento informal para sostener el juego. También vinculó estas prácticas con episodios de violencia y extorsión en sectores vulnerables de Córdoba.

Como ejemplo de las medidas que pueden adoptar las instituciones deportivas, mencionó a Vélez Sarsfield, que, según indicó, restringió las apuestas y desarrolla acciones de concientización para jugadores y familiares. Para Juez, la respuesta frente a la ludopatía requiere compromisos concretos de los gobiernos y las organizaciones deportivas.