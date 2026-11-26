La reunión de Martín Menem con un referente musulmán provocó una controversia política

Ramiro Marra cuestionó la promoción del islam y vinculó la inmigración con un supuesto aumento de la inseguridad

Sabrina Ajmechet defendió el encuentro y destacó la convivencia religiosa bajo las leyes argentinas

El Gordo Dan también criticó la iniciativa con referencias irónicas a la radicalización

Santiago Caputo cuestionó que la defensa de un islam pacífico se planteara en la Argentina

Agustín Romo anunció un proyecto para impedir la incorporación de la Sharía a los poderes públicos bonaerenses

La recepción de un referente musulmán en el Congreso de la Nación abrió una controversia política que rápidamente se trasladó a las redes sociales y dejó expuestas diferencias dentro del espacio libertario sobre la inmigración, la libertad religiosa y los límites de las expresiones culturales en la Argentina. Ramiro Marra, uno de los principales críticos del encuentro, cuestionó la promoción del islam en el país y lanzó fuertes acusaciones contra los inmigrantes que profesan esa religión.

El dirigente expresó su rechazo mediante una publicación en X, en la que ironizó sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener una mayor presencia de esa corriente religiosa en el territorio argentino. «Seguro sale bien, sigan boludeando», escribió, antes de advertir sobre la llegada de personas a las que describió como portadoras de fanatismo religioso y con dificultades para adaptarse a las culturas occidentales.

En el mismo mensaje, Marra sostuvo que en los lugares donde se instalaron esos inmigrantes se habría registrado un incremento exponencial de la inseguridad. Sus afirmaciones, formuladas de manera general, trasladaron la discusión desde el encuentro institucional hacia un cuestionamiento más amplio sobre la inmigración musulmana y su convivencia con las normas y costumbres argentinas.

No fue la primera vez que el dirigente manifestó una posición contraria a la expansión del islam. Días antes había cuestionado públicamente la reunión que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo con Loay, presentado como un referente musulmán que advierte sobre los procesos de radicalización religiosa.

En aquella oportunidad, Marra había rechazado cualquier posibilidad de diálogo y sostuvo que no existían motivos para establecer conversaciones con una religión que consideró ajena a los valores nacionales. Incluso reclamó que se hiciera todo lo posible para impedir el avance del islam en el país, una postura que generó nuevas reacciones dentro del escenario político.

La reunión había sido impulsada por la diputada Sabrina Ajmechet, quien explicó que el objetivo era proteger a la comunidad musulmana argentina y diferenciarla de las expresiones extremistas. Según planteó, los musulmanes que viven en el país no constituyen una comunidad radicalizada, respetan las leyes nacionales y no pretenden imponer la Sharía, el conjunto de normas religiosas derivadas de la tradición islámica.

Ajmechet también relató aspectos de la historia personal de Loay para explicar su posición frente a la radicalización. Según contó, nació en Arabia Saudita y durante su infancia recibió una educación atravesada por prejuicios y enseñanzas de odio hacia los judíos. Sin embargo, durante un intercambio en Francia tuvo la oportunidad de alojarse con una familia judía y esa experiencia le permitió advertir el alcance del adoctrinamiento que había recibido.

La legisladora presentó ese recorrido como un ejemplo de la posibilidad de construir una interpretación pacífica del islam, compatible con la convivencia democrática y el respeto por las instituciones y las leyes argentinas.

El encuentro también recibió críticas de otros referentes vinculados al oficialismo. Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, cuestionó con ironía las referencias a que el 80% de la población musulmana estaría radicalizada. En su publicación recurrió a alusiones a atentados y asesinatos para ridiculizar el argumento y expresar su rechazo a la iniciativa de promover un islam pacífico.

Sin embargo, una de las intervenciones que reflejó con mayor claridad las diferencias internas fue la de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei. El funcionario cuestionó que la defensa de una corriente moderada del islam se desarrollara en la Argentina y planteó que esa discusión debería darse en los países donde esa religión tiene una presencia mayoritaria.

«Si quiere dar una batalla cultural en pos de un Islam pacífico que la dé en los países que profesan el Islam. De lo contrario suena bastante parecido a algo llamado entrismo», escribió. Posteriormente, reforzó su cuestionamiento con una pregunta dirigida a quienes habían participado de la reunión: «¿LOS CONVENCIÓ?».

En paralelo, el diputado bonaerense Agustín Romo anunció una iniciativa legislativa destinada a establecer límites institucionales a la incorporación de normas religiosas en la administración pública provincial y municipal. El proyecto busca que el ejercicio de las potestades estatales quede sujeto exclusivamente al ordenamiento jurídico argentino y que la Sharía no sea institucionalizada ni reconocida por los poderes públicos.

La propuesta contempla mecanismos de prevención, control y protección frente a eventuales intentos de imponer disposiciones religiosas mediante mecanismos coercitivos. Su alcance, no obstante, es más específico que el rechazo general al islam expresado por Marra, ya que apunta a preservar el marco jurídico estatal y no a impedir el ejercicio individual de una creencia religiosa.

La controversia dejó así expuestas distintas posiciones dentro del universo libertario. Mientras algunos dirigentes rechazan cualquier iniciativa de acercamiento institucional con referentes musulmanes, otros sostienen la necesidad de distinguir entre las prácticas religiosas pacíficas y los movimientos extremistas, en una discusión que combina inmigración, seguridad, libertad de culto y respeto por el ordenamiento jurídico argentino.