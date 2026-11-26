La CGT confirmó un cese de actividades nacional antes de fin de año

La central obrera intentará sumar a los gremios del transporte para ampliar el alcance de la medida

La protesta de diciembre estará precedida por una movilización ante la Superintendencia de Servicios de Salud

El reclamo sindical apunta a la deuda y la falta de transferencias de recursos para las obras sociales

Jorge Sola cuestionó el freno salarial y la pérdida de empleos registrados

La CGT reclamó una propuesta política que impulse la inversión productiva y el trabajo genuino

La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en la organización de una medida de fuerza de alcance nacional antes de que termine el año, en un escenario de creciente conflictividad con el Gobierno de Javier Milei. La conducción de la central obrera confirmó que realizará un cese de actividades durante diciembre y anticipó que intentará incorporar a los gremios del transporte para ampliar el impacto de la protesta.

La decisión fue ratificada por el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien explicó que la modalidad elegida tendrá características similares a un paro, aunque formalmente no será presentada bajo esa denominación. El dirigente vinculó la convocatoria con el deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y el rumbo económico de la administración libertaria.

Según planteó, la política oficial de contención de la inflación tiene entre sus principales instrumentos el freno de los salarios. Sola cuestionó que los ingresos de los trabajadores sean utilizados como una variable de ajuste para evitar que los precios vuelvan a acelerarse y sostuvo que esa estrategia profundiza las dificultades de los sectores asalariados.

El dirigente también apuntó contra la posición del Gobierno frente a las negociaciones paritarias. En particular, criticó las objeciones oficiales a los acuerdos salariales que superan los índices de inflación y cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la distancia que, a su entender, existe entre el diagnóstico gubernamental y la situación que atraviesan los trabajadores.

La medida prevista para diciembre tendrá como antecedente inmediato una movilización convocada para este jueves 26 de noviembre. La CGT marchará hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar por la situación financiera de las obras sociales sindicales y exigir la transferencia de recursos que considera pertenecientes a los trabajadores.

El conflicto por esos fondos constituye uno de los principales puntos de fricción entre la central obrera y el Ejecutivo. Sola afirmó que la organización sindical presentó diez reclamos ante el ministro de Salud, Mario Lugones, pero aseguró que ninguno recibió una respuesta favorable. También advirtió que numerosas obras sociales atraviesan problemas económicos y que los sindicatos deben recurrir a recursos propios para garantizar la continuidad de las prestaciones.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación, según la conducción cegetista, es el financiamiento de los tratamientos y servicios vinculados con la discapacidad. La falta de recursos, sostuvo Sola, representa un problema de gran magnitud para las entidades que deben afrontar esas obligaciones.

El cosecretario general rechazó, además, que el Estado retenga esos fondos, al considerar que se trata de aportes realizados por los propios trabajadores y no de recursos de libre disponibilidad del Gobierno. La movilización del jueves buscará instalar ese reclamo y presionar para que se regularicen las transferencias.

En paralelo, la CGT incorporó a sus cuestionamientos la situación del mercado laboral. Sola puso en duda que el crecimiento del monotributo pueda interpretarse automáticamente como una mejora del empleo, porque consideró que esa modalidad no garantiza las mismas condiciones que un puesto registrado. En ese sentido, diferenció el salario de un trabajador en relación de dependencia del ingreso que percibe una persona inscripta como monotributista.

El cierre de pequeñas y medianas empresas aparece, en ese diagnóstico, como otro factor que agrava el escenario. La pérdida de establecimientos productivos reduce las posibilidades de sostener puestos formales y empuja a más trabajadores hacia modalidades laborales precarias o informales.

Frente a ese panorama, Sola consideró que la respuesta no puede limitarse a las herramientas tradicionales de protesta sindical. Afirmó que cualquier salida requiere una alternativa política capaz de promover la inversión productiva y la generación de empleo genuino. También planteó que el peronismo conserva un papel central en la construcción de esa propuesta, aunque advirtió que su sola presencia no resulta suficiente.

Con la movilización por las obras sociales como primera instancia y el cese de actividades previsto para diciembre como siguiente paso, la CGT busca elevar la presión sobre la administración de Milei. La eventual participación del transporte será determinante para definir el alcance de una protesta que puede convertirse en uno de los principales focos de conflicto entre el sindicalismo y el Gobierno antes del cierre del año.