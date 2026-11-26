El dólar mayorista cerró a $1.604 y completó siete ruedas consecutivas de subas.

El riesgo país terminó en 1.067 puntos básicos, después de haber alcanzado un máximo de 1.139 unidades.

Los bonos soberanos en dólares recuperaron en promedio 1,9% y revirtieron las pérdidas de la mañana.

El Merval avanzó 0,6%, hasta los 81.707 puntos, y las acciones argentinas en Nueva York cerraron mayormente en alza.

El Gobierno proyecta reunir los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de enero mediante financiamiento y compras de divisas al Banco Central.

La cotización mayorista acumula una suba de 10,2% en 2026 y permanece por debajo del techo de la banda cambiaria.

La recuperación de los bonos y las acciones argentinas durante la segunda mitad de la rueda financiera permitió moderar el impacto de las fuertes pérdidas que se habían registrado por la mañana. El dólar mayorista, sin embargo, terminó en $1.604 y acumuló su séptima suba consecutiva, mientras que el riesgo país descendió a 1.067 puntos básicos, después de haber superado los 1.100.

La jornada estuvo condicionada por la incertidumbre internacional, particularmente por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y las expectativas respecto de las tasas de interés en Estados Unidos. El cambio de tendencia de los mercados de Nueva York favoreció a los activos locales, que lograron recuperar buena parte del terreno perdido.

El índice tecnológico Nasdaq llegó a retroceder más de 3% durante las primeras horas de operaciones, aunque terminó con una caída de 0,6%. El Dow Jones avanzó 0,3%, mientras que el S&P 500 perdió 0,3%. Las acciones de Nvidia, que habían estado bajo presión durante la jornada, cerraron con una baja de 3,9%.

Los datos de inflación también influyeron en el comportamiento de los inversores. El índice de precios del gasto en consumo personal subyacente de Estados Unidos alcanzó el 3,3% anual, por encima del 3,2% esperado. Las estimaciones del mercado asignaron una probabilidad del 98% a una suba de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos en dólares revirtieron las pérdidas iniciales. Los títulos Globales habían llegado a operar con una caída promedio de 1,3%, pero finalizaron con una mejora cercana al 1,9%, al igual que los Bonares. El riesgo país, que había alcanzado un máximo intradiario de 1.139 puntos, terminó en 1.067, con una baja de 25 unidades respecto del cierre anterior.

Las acciones de empresas argentinas negociadas en Nueva York también mostraron una recuperación. Telecom avanzó 5,7%; Cresud, 4,3%, y Grupo Galicia, 3,9%. En cambio, YPF perdió 0,9% y Banco Francés cayó 2,1%, después de haber registrado una baja cercana al 10% por la mañana.

El índice S&P Merval de la Bolsa porteña cerró con una suba de 0,6%, en 81.707 puntos. Durante la sesión había retrocedido 4,5% y se había ubicado por debajo de las 78.000 unidades. Medido en dólares, el indicador llegó a su nivel más bajo desde el 21 de octubre de 2025.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista tocó los $1.614 al mediodía y cerró en $1.604, once pesos por encima del valor del martes. La divisa acumuló en noviembre un incremento de 4,6%, equivalente a 70 pesos. El volumen negociado en el segmento de contado fue de USD 695,9 millones y el Banco Central no intervino directamente por tercera rueda consecutiva.

El dólar minorista del Banco Nación finalizó a $1.630 para la venta, con una suba de 15 pesos. En el mercado informal, la cotización alcanzó los $1.710, diez pesos más que en la rueda anterior, y completó ocho jornadas consecutivas de aumentos. El contado con liquidación, en tanto, descendió a $1.777,85.

Durante la jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el Gobierno prevé afrontar el vencimiento de USD 4.378 millones de enero mediante financiamiento de distintas fuentes y la compra de divisas al Banco Central. El esquema contempla aproximadamente USD 2.600 millones de financiamiento y otros USD 1.800 millones que el Tesoro adquirirá con pesos provenientes del superávit primario.

A pesar de la aceleración cambiaria de noviembre, el dólar mayorista acumula una suba de 10,2% en casi once meses de 2026, por debajo de una inflación cercana al 28%. La cotización se mantiene, además, a 378,89 pesos del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.982,89.