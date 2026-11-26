Santilli confirmó que Milei buscará la reelección en 2027 como único candidato del oficialismo.

El jefe de Gabinete defendió los resultados económicos y destacó la reducción de la inflación y la pobreza.

La oposición cuestionó las proyecciones oficiales, el riesgo país y la situación del empleo privado.

Los senadores reclamaron respuestas por las demoras y la falta de personal en los pasos fronterizos.

Santilli defendió la administración de las reservas de oro y explicó su distribución entre el país y el exterior.

Bullrich respaldó el plan de estabilización y pidió retirar las muñecas vinculadas con el reclamo del Hospital Garrahan.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó este miércoles que Javier Milei buscará un segundo mandato en 2027 y ratificó que el Presidente será el único candidato del oficialismo. La definición fue uno de los ejes de su primera presentación ante el Senado para cumplir con el informe de gestión previsto por la Constitución. Durante la sesión, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el funcionario defendió los resultados económicos del Gobierno y respondió cuestionamientos de distintos sectores de la oposición.

En una exposición inicial de 53 minutos, Santilli sostuvo que Milei recibió un país en una situación crítica y que, en casi tres años de administración, logró ordenar las principales variables económicas. Como parte de ese balance, señaló que la inflación anual pasó del 211% al 30%, mientras que la pobreza descendió del 57% al 32%. También destacó que el país acumula tres años consecutivos de superávit financiero.

El jefe de Gabinete afirmó que se redujeron o eliminaron 25 impuestos, una medida que, según sus cálculos, permitió devolver USD 28.000 millones a los argentinos. Además, defendió la propuesta del Ministerio de Economía para eliminar el impuesto de Sellos, con una compensación del 50% para las provincias que adhieran. En ese marco, cuestionó el estado de la infraestructura y de los servicios públicos que, según sostuvo, recibió la actual administración.

La exposición incluyó referencias al litigio por YPF, la recuperación operativa de empresas públicas, el récord de trasplantes y la defensa de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Santilli también repasó planes de inversión y reconoció que millones de habitantes todavía carecen de agua potable y cloacas.

Los senadores de la oposición concentraron sus preguntas en la evolución de la economía y en problemas vinculados con sus provincias. Entre los asuntos planteados figuraron el futuro de Belgrano Cargas, las medidas de prevención frente al dengue, las obras viales y la evolución del consumo. El senador Fernando Salino cuestionó las previsiones oficiales de inflación y crecimiento, además de formular observaciones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Desde el PRO, Martín Goerling reclamó soluciones para las demoras en los pasos fronterizos de Misiones con Brasil. El legislador pidió mayor celeridad en los ingresos y una respuesta a la falta de personal, que, según advirtió, provoca que la mayoría de esos cruces cierre a las 19. Santilli se comprometió a atender el planteo. La radical Mariana Juri expuso una preocupación similar por el paso Cristo Redentor, en Mendoza.

Los cuestionamientos más duros llegaron desde el kirchnerismo. Jorge Capitanich abrió la ronda de intervenciones de ese espacio y Alicia Kirchner objetó el aumento del riesgo país, la situación social y la pérdida de empleo privado en Santa Cruz. La senadora preguntó qué medidas contempla el Ejecutivo para sostener la actividad laboral en su provincia.

Adán Bahl también cuestionó la evaluación oficial de la economía y reclamó por la distribución del impuesto a los combustibles. A su turno, Florencia López preguntó por la ubicación de las reservas de oro del Banco Central.

Santilli respondió que el país había recibido reservas negativas por USD 11.000 millones y exhibió un informe de la Auditoría General de la Nación. Explicó que parte del oro permanece en bóvedas locales y que el resto se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea. Añadió que esas tenencias generaron ganancias por USD 2.500 millones y defendió las operaciones de cobertura de riesgo.

El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista. La ex ministra de Seguridad defendió el programa de estabilización, aunque reconoció que todavía queda un tramo importante para alcanzar los resultados esperados.

Antes del ingreso de Santilli al recinto, Bullrich había pedido retirar las muñecas quitapenas que legisladores kirchneristas colocaron en sus bancas en apoyo al reclamo de las familias del Hospital Garrahan. Villarruel acompañó el pedido, sin cuestionar la legitimidad del reclamo. Mariano Recalde defendió posteriormente la iniciativa y la comparó con otras expresiones realizadas desde las bancas.