El Gobierno de Santa Fe presentó los principales lineamientos de su proyecto de Ley Tributaria 2027, una iniciativa que será enviada a la Legislatura en los próximos días y que contempla una serie de beneficios fiscales para distintos sectores de la economía provincial.

La propuesta incluye medidas destinadas a empresas que generen nuevos puestos de trabajo, consumidores que realicen compras por comercio electrónico, ahorristas bancarios y entidades financieras, incluidas las billeteras virtuales, que implementen planes para refinanciar deudas de personas morosas.

La presentación se realizó en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Según explicaron los funcionarios, el objetivo central de la iniciativa es reducir la presión impositiva, mejorar la competitividad de la economía santafesina y promover la creación de empleo registrado, con trabajadores incorporados formalmente y bajo las condiciones establecidas por la legislación laboral vigente.

Uno de los puntos destacados del proyecto está relacionado con el Fondo de Asistencia Laboral, que tendrá un tratamiento impositivo especial y no estará alcanzado por gravámenes, siguiendo criterios similares a los adoptados en otras provincias.

Durante el encuentro, Puccini recordó que para 2026 la Provincia había previsto una reducción de la carga tributaria sobre el sector productivo por unos 80.000 millones de pesos. Sin embargo, indicó que el impacto final de las herramientas fiscales permitió alcanzar un ahorro estimado de 110.000 millones de pesos para empresas y familias santafesinas.

El funcionario remarcó que esos recursos representan dinero que el Estado provincial deja de recaudar para favorecer la actividad económica y el consumo.

También destacó los resultados obtenidos por las pequeñas y medianas empresas que utilizaron los beneficios disponibles. Según precisó, las herramientas implementadas permitieron alcanzar una reducción de la carga efectiva de Ingresos Brutos, con indicadores que pasaron de niveles del 2,93% al 1,75%, de acuerdo con los mecanismos fiscales aplicados.

Con el nuevo proyecto, la administración provincial busca profundizar esa política de alivio tributario y ampliar los incentivos a diferentes actividades económicas. La iniciativa deberá ahora ingresar a la Legislatura, donde comenzará su tratamiento antes de convertirse en la nueva normativa impositiva para 2027.