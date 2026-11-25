Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de alcanzar una de las marcas más impresionantes de la historia del fútbol: los 1000 goles oficiales como profesional. Este martes, el delantero portugués volvió a convertir en la Champions League asiática y llegó a los 987 tantos en su carrera. De esta manera, quedó a solamente 13 anotaciones de alcanzar la cifra histórica.

El nuevo festejo llegó durante el encuentro entre Al-Nassr y Al-Sadd, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental. En el estadio Alawwal Park, CR7 fue el encargado de abrir el marcador con una definición desde el punto penal, aunque el conjunto rival consiguió igualar el resultado minutos después.

A sus 41 años, el atacante continúa ampliando su récord como máximo goleador de la historia del fútbol y demuestra que todavía conserva su capacidad para marcar diferencias dentro del campo de juego. Aunque recientemente puso fin a su etapa con la Selección de Portugal, su carrera a nivel clubes sigue teniendo un objetivo muy claro: llegar a los cuatro dígitos goleadores.

El desglose de los 987 goles de Cristiano Ronaldo

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, el portugués construyó una marca extraordinaria con diferentes camisetas. Sus goles se distribuyen entre algunos de los clubes más importantes de Europa, su actual equipo en Arabia Saudita y el seleccionado nacional.

Este es el detalle de sus anotaciones:

Real Madrid: 450 goles.

Manchester United: 145 goles.

Selección de Portugal: 146 goles.

Al-Nassr: 140 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting de Lisboa: 5 goles.

Su etapa más productiva fue en el Real Madrid, donde se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución. Sin embargo, también dejó registros extraordinarios en Manchester United, Juventus y Portugal, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de todos los tiempos.

¿Cuándo podría alcanzar Cristiano Ronaldo los 1000 goles?

Con apenas 13 tantos por delante para cumplir su gran objetivo, Cristiano Ronaldo tiene por delante varios compromisos para continuar alimentando la cuenta regresiva. Al-Nassr afrontará partidos correspondientes a la Liga Profesional Saudí, la Champions League de la AFC y las distintas competiciones nacionales.

Si consigue mantener su promedio goleador, la posibilidad de alcanzar los 1000 tantos durante la temporada aparece cada vez más cercana.

A pesar de haber cerrado su ciclo con Portugal, donde también quedó como máximo goleador histórico de una selección nacional, CR7 mantiene intacta su ambición competitiva. A los 41 años, el portugués está a solamente 13 goles de escribir otro capítulo histórico en su extraordinaria carrera.