La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe realizó un acto de homenaje a su presidente, el doctor Rafael Francisco Gutiérrez, en reconocimiento a su extensa trayectoria, su aporte institucional y su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial de la provincia.

La ceremonia reunió a integrantes del máximo tribunal santafesino y a distintas autoridades del ámbito judicial. Entre los presentes estuvo el presidente electo de la Corte, Daniel Aníbal Erbetta, acompañado por los ministros Roberto Héctor Falistocco, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder, Diego Luis Maciel y la ministra Margarita Elsa Zabalza.

También participaron los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán R. F. Carlomagno y Daniel Carubia, además de magistrados, funcionarios judiciales, representantes del ámbito académico y referentes de distintas instituciones vinculadas al derecho.

Durante el encuentro se puso de relieve el recorrido profesional de Gutiérrez y su participación en el desarrollo y consolidación del Poder Judicial santafesino.

Los oradores destacaron especialmente su compromiso con la institucionalidad, la defensa de los principios republicanos y el funcionamiento del servicio de Justicia, aspectos que marcaron su desempeño a lo largo de los años.

El reconocimiento constituyó una oportunidad para valorar su aporte a la Justicia provincial y destacar la importancia de quienes, desde sus responsabilidades institucionales, contribuyen al fortalecimiento de las instituciones democráticas.