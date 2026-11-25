Por Carlos Zimerman

Hay momentos en los que uno mira el escenario político argentino y se hace una pregunta que muchos seguramente se están haciendo: ¿qué está pasando en el Gobierno? ¿Por qué da la sensación de que, después de tantos esfuerzos, todo empieza a desordenarse? ¿Quién está jugando para quién? ¿Hay errores propios, operaciones ajenas o una combinación peligrosa de ambas cosas?

Porque una cosa es reconocer que un gobierno tiene problemas, que comete errores y que su gestión está lejos de ser perfecta. Otra muy distinta es permitir que se instale la sensación de que todo se está cayendo a pedazos sin que nadie parezca capaz de poner orden.

Y eso es precisamente lo que preocupa.

No alcanza con ganar una elección, llegar al poder y anunciar un cambio de rumbo. Gobernar exige conducción, coordinación, autoridad política y, fundamentalmente, capacidad para resolver los problemas que aparecen en el camino. Cuando los conflictos internos ocupan el centro de la escena, los funcionarios se contradicen y las explicaciones oficiales no alcanzan, el ciudadano empieza a preguntarse si detrás de tanto ruido existe un problema mucho más profundo.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El Gobierno atraviesa una crisis de coordinación política: las disputas internas empiezan a tener consecuencias sobre la gestión y las negociaciones parlamentarias.

La economía muestra señales de alarma: la actividad acumula dos trimestres consecutivos de retroceso, aunque persisten fortalezas fiscales y exportadoras.

Las internas libertarias son un problema real: las diferencias entre los sectores que responden a Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich alimentan la incertidumbre.

No todo puede explicarse con operaciones externas: los errores de conducción, la comunicación deficiente y la falta de coordinación también tienen responsabilidad.

El interrogante es qué viene después: la Argentina necesita estabilidad, previsibilidad y una alternativa económica y política que no vuelva a conducirla al fracaso.

El Gobierno entre las internas, la economía y el fantasma del pasado

Hay algo que no cierra. Y sería un error mirar para otro lado.

Las internas dentro de La Libertad Avanza dejaron de ser simples diferencias de criterio. Las disputas entre los distintos espacios de poder, los enfrentamientos políticos y las dificultades para ordenar la tropa oficialista están ocupando un espacio que debería estar reservado para gobernar.

¿Quién está operando? ¿Quién quiere quedarse con más poder? ¿Quién le está haciendo daño al Gobierno desde adentro? ¿Hay funcionarios que trabajan para el proyecto presidencial o algunos están más preocupados por su propia supervivencia política?

Son preguntas legítimas. Pero cuidado: no toda pelea es una operación y no todo cuestionamiento es una conspiración. También existen errores propios que deben ser reconocidos.

La disputa entre los sectores vinculados a Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich es una muestra de las tensiones que atraviesan al oficialismo. Las diferencias llegaron incluso al terreno legislativo, donde la falta de coordinación complicó iniciativas que el Gobierno pretendía impulsar.

Y mientras tanto, ¿quién gobierna?

¿El plan económico hace agua?

Esta es quizás la pregunta más importante.

Sería injusto desconocer que el Gobierno consiguió resultados fiscales importantes y que la desaceleración de la inflación representó un cambio respecto del escenario heredado. El Banco Central sostiene que el superávit fiscal continúa siendo el ancla del programa y destaca el crecimiento de las exportaciones.

Pero tampoco se puede tapar el sol con las manos.

La economía atraviesa dificultades serias. Los últimos datos oficiales confirmaron dos trimestres consecutivos de caída del PBI. La actividad industrial, el consumo, los salarios y el empleo son parte de una preocupación que ya no puede despacharse con una explicación sobre la herencia recibida.

El 24 de noviembre, Reuters informó que la actividad económica de septiembre cayó 1,2% interanual, mientras que diez de los quince sectores relevados registraron retrocesos.

¿Significa esto que el programa económico fracasó? No necesariamente. Pero sí significa que la estabilización tiene un desafío enorme: convertirse en crecimiento, inversión, trabajo y mejores ingresos para la población.

Un país no puede vivir eternamente de las explicaciones macroeconómicas. La gente necesita llegar a fin de mes.

Y si el programa necesita correcciones, habrá que hacerlas. La defensa del equilibrio fiscal no debe confundirse con la negativa a revisar aquello que no está funcionando.

¿Es una opereta o hay algo más?

En política argentina, las operaciones existen. Siempre existieron. Hay intereses económicos, dirigentes desplazados, sectores que pierden influencia y otros que pretenden recuperar espacios de poder.

También hay quienes esperan que Milei tropiece para volver a ocupar el centro de la escena.

Pero sería demasiado sencillo atribuir todos los problemas a una conspiración. Si hay funcionarios que se pelean, si las decisiones se contradicen y si el Gobierno transmite desorden, la responsabilidad política no desaparece señalando a supuestos operadores.

La primera obligación de un presidente es ordenar su propio Gobierno.

Milei tiene que entender que no alcanza con tener razón en el diagnóstico económico si después la administración política se convierte en un campo de batalla permanente.

La Argentina no necesita más peleas de egos. Necesita funcionarios que trabajen, ministros que coordinen, legisladores que negocien y un Presidente que ejerza la conducción sin dejar que las internas se coman la agenda.

El verdadero peligro: volver al pasado

Y acá aparece el problema de fondo.

¿Alguien cree que la Argentina tiene margen para volver a experimentar con las recetas que la llevaron al déficit permanente, la inflación descontrolada, el endeudamiento irresponsable y el empobrecimiento de millones de personas?

El llamado tren fantasma no es una exageración literaria. Es el temor a que, detrás del desgaste del actual Gobierno, reaparezcan viejas fórmulas políticas que todavía no han explicado cómo resolverían los problemas estructurales del país.

Pero tampoco alcanza con advertir sobre el pasado para justificar cualquier error del presente.

Milei no tiene un cheque en blanco. Tiene una responsabilidad enorme. Y quienes integran su Gobierno deberían comprender que cada pelea innecesaria, cada contradicción y cada fracaso de coordinación terminan debilitando al propio proyecto que dicen defender.

No se trata de exigir obediencia ciega. Se trata de entender que un Gobierno necesita un rumbo, un equipo y una conducción.

Alguien tiene que enderezar el barco

Yo no digo que el rumbo del Gobierno sea perfecto. Ni mucho menos. Hay cosas que corregir, explicaciones que dar y resultados económicos que todavía no llegan a una parte importante de la sociedad.

Pero tampoco podemos discutir la Argentina como si empezáramos de cero cada cuatro años, borrando la memoria y haciendo de cuenta que no sabemos lo que pasó.

La discusión no puede ser solamente Milei sí o Milei no. Tiene que ser qué modelo económico queremos, cómo generamos empleo, cómo recuperamos el poder adquisitivo y cómo evitamos volver a una Argentina que ya fracasó demasiadas veces.

El Presidente tiene que ordenar su Gobierno. Los funcionarios deben dejar de mirarse el ombligo. Los operadores, si existen, deben quedar expuestos por sus actos y no por rumores. Y la economía necesita mostrar resultados concretos.

Porque hay algo que debería quedar claro: la Argentina no puede darse el lujo de que el Gobierno se desmorone por sus propias internas ni de que la incertidumbre termine abriendo la puerta a otra aventura política sin respuestas.

La gente está cansada. No quiere más relatos, ni explicaciones interminables, ni peleas de palacio.

Quiere trabajar, producir, progresar y vivir en un país normal.

Y si quienes tienen la responsabilidad de gobernar no entienden eso, el problema será mucho más grande que una interna libertaria.

Porque cuando el barco empieza a hacer agua, no alcanza con discutir quién tiene la culpa. Alguien tiene que agarrar el timón.