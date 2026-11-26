El reintegro por la compra de garrafas asciende a $9.593 por unidad

Mercado Pago, AppYPF y Naranja X se incorporaron a los medios de pago habilitados

Durante el invierno se pueden recibir hasta dos reintegros mensuales y el resto del año uno

Para acceder es obligatorio estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados

Los hogares deben cumplir requisitos de ingresos o contar con integrantes comprendidos en las condiciones especiales del régimen

El beneficio es incompatible con la bonificación estatal destinada al consumo de gas por redes

Los hogares que utilizan gas envasado y reciben asistencia estatal tendrán nuevas alternativas para cobrar el reintegro por la compra de garrafas. El Gobierno incorporó billeteras virtuales al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), una modificación que amplía los medios de pago habilitados y busca facilitar el acceso a la bonificación de $9.593 por unidad.

La medida alcanza a los usuarios que estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplan con los requisitos establecidos para recibir la asistencia. Entre las nuevas opciones se encuentran Mercado Pago, AppYPF y Naranja X, que se suman al Banco Nación y MODO, las plataformas que ya participaban del sistema.

El beneficio reemplazó al Programa Hogar desde mayo de 2026 y establece un reintegro por cada garrafa adquirida mediante los medios de pago habilitados. La cantidad de unidades que pueden recibir la bonificación depende de la época del año: durante el período invernal se permite acceder a un máximo de dos garrafas mensuales, mientras que durante el resto del año el límite es de una por mes.

La incorporación de las nuevas billeteras se formalizó mediante una ampliación del convenio que vincula a la Secretaría de Energía con el Banco Nación y MODO, operado por Play Digital SA. En ese marco, Mercado Pago y AppYPF firmaron sus respectivas cartas de adhesión para incorporarse al programa. Naranja X también fue incluida entre las alternativas habilitadas.

La ampliación apunta a ofrecer más posibilidades a los beneficiarios para realizar las compras y recibir la devolución correspondiente. De esta manera, quienes utilizan servicios financieros digitales podrán acceder al reintegro sin depender exclusivamente de los canales bancarios que estaban disponibles hasta ahora.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La inscripción en el ReSEF está destinada a hogares que cumplan al menos una de las condiciones socioeconómicas o particulares contempladas por el régimen. Uno de los criterios establece que los ingresos netos familiares deben ser inferiores a tres Canastas Básicas Totales correspondientes a un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

También pueden solicitar la asistencia los hogares en los que alguno de sus integrantes sea titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). El régimen contempla, además, a quienes tengan entre sus miembros a una persona que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Otra de las condiciones que habilitan la inscripción es contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estos criterios permiten incorporar al programa a distintos grupos familiares que requieren asistencia para afrontar el costo del combustible utilizado para cocinar y calefaccionar sus viviendas.

El trámite puede realizarse de manera digital a través del sitio web subsidios-energia.argentina.gob.ar o mediante la aplicación Mi Argentina. Los interesados deben completar la inscripción y verificar que cumplen las condiciones previstas para integrar el registro.

La incompatibilidad con el gas por redes

El esquema establece una restricción importante: el reintegro destinado a la compra de garrafas no puede combinarse con la bonificación correspondiente al servicio de gas por redes. Por lo tanto, los hogares que ya reciben un subsidio para el suministro domiciliario de ese combustible no pueden acceder simultáneamente a la asistencia para gas envasado.

La distinción responde a que ambos beneficios están destinados a modalidades diferentes de provisión energética. En consecuencia, la ayuda para garrafas queda reservada a los hogares que utilizan ese combustible y reúnen los requisitos de acceso al régimen focalizado.

Con la incorporación de las billeteras virtuales, el Gobierno amplía los canales disponibles para instrumentar la devolución del dinero. El monto de la bonificación y los límites mensuales se mantienen, mientras que la principal modificación está relacionada con las alternativas para concretar el pago y recibir el reintegro.