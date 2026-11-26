YPF solicitó el ingreso de Narambuena al RIGI con una inversión de US$11.688 millones

El proyecto es desarrollado en partes iguales con la estadounidense Chevron

La iniciativa prevé alcanzar una producción de 80.000 barriles diarios entre 2035 y 2045

El programa contempla la perforación de 606 pozos y exportaciones por US$33.000 millones

Los tres proyectos del norte de Vaca Muerta suman inversiones previstas por US$44.000 millones

YPF combina su expansión petrolera en Neuquén con el desarrollo exportador de Argentina LNG

YPF dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar la producción de petróleo no convencional en Neuquén al presentar formalmente la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Narambuena, un proyecto que llevará adelante en sociedad con la estadounidense Chevron y que contempla desembolsos por US$11.688 millones durante los próximos 21 años.

La iniciativa está ubicada en el extremo norte de la formación Vaca Muerta y constituye la segunda pieza de un programa de expansión que la petrolera estatal diseñó para desarrollar el potencial hidrocarburífero de esa región. El plan general comprende tres grandes proyectos que, en conjunto, representan inversiones estimadas en US$44.000 millones a lo largo de los próximos 26 años.

El bloque Narambuena es operado por YPF, que comparte la titularidad en partes iguales con Compañía de Desarrollo No Convencional, la estructura societaria mediante la cual participa Chevron. Cada empresa cuenta con una participación del 50%, en un esquema de asociación que busca acelerar la explotación de los recursos de shale oil con gas asociado.

Las proyecciones productivas del desarrollo establecen como objetivo alcanzar una meseta de extracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios de petróleo entre 2035 y 2045. A ese volumen se sumaría una producción de gas asociado de alrededor de tres millones de metros cúbicos por día.

Para llegar a esos niveles, el programa de trabajo contempla la perforación de 606 pozos durante la vida útil del proyecto. La magnitud de las operaciones también tendrá un impacto sobre la generación de divisas: las estimaciones de YPF calculan exportaciones acumuladas por unos US$33.000 millones entre 2027 y 2059.

En materia laboral, la construcción de infraestructura y el despliegue de los equipos necesarios para las tareas de perforación y producción demandarán aproximadamente 2.970 puestos de trabajo directos durante los períodos de mayor actividad.

La presentación ante el Ministerio de Economía se inscribe en una estrategia más amplia para convertir al norte neuquino en uno de los principales polos de crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina. Los tres desarrollos previstos por YPF apuntan a perforar alrededor de 2.200 pozos y alcanzar una producción conjunta de 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional.

El primer proyecto de ese esquema fue Bajo del Toro, cuya solicitud de incorporación al RIGI se presentó a fines de octubre. En ese bloque, YPF opera con una participación del 65% en sociedad con Vista Energy y comprometió inversiones por US$8.729 millones.

El desarrollo contempla la perforación de 440 pozos y una meseta productiva de 80.000 barriles diarios. Las exportaciones proyectadas para ese emprendimiento ascienden a US$25.000 millones entre 2027 y 2055.

La tercera iniciativa corresponde a La Escalonada y Rincón La Ceniza, un conjunto de áreas en el que YPF participa con el 25% junto a Shell y Pluspetrol. Para este desarrollo se proyecta una inversión de US$23.000 millones durante 26 años, con un inventario aproximado de 1.150 pozos.

Sus objetivos incluyen alcanzar una producción de 110.000 barriles diarios de petróleo hacia 2031 y llegar a los 22 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a partir de 2046. Los ingresos brutos anuales estimados para este activo rondan los US$3.800 millones.

El avance de Narambuena también se produce después de la aprobación, el 20 de noviembre, del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones de la estatal emiratí ADNOC. La iniciativa contempla una inversión total de US$50.750 millones hasta 2050 y representa uno de los mayores emprendimientos energéticos proyectados para el país.

El primer tramo prevé desembolsos por US$25.000 millones entre 2027 y 2030 para construir infraestructura de transporte, procesamiento y unidades flotantes de licuefacción en la costa de Río Negro. El objetivo es exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y líquidos asociados, con ingresos superiores a US$9.000 millones por año.

Mientras avanza en los preparativos para firmar el 30 de noviembre la Decisión Final de Inversión de Argentina LNG, YPF profundiza simultáneamente su estrategia de expansión petrolera en Neuquén. La compañía apuesta a utilizar los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI como instrumento para garantizar previsibilidad a proyectos de gran escala y acelerar inversiones destinadas a transformar los recursos de Vaca Muerta en producción y exportaciones.