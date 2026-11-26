El descuento de Facturas de Crédito Electrónicas alcanzó los $64.476 millones en octubre

La operatoria creció un 39% interanual nominal y registró una expansión real cercana al 4,5%

Las pymes pueden anticipar el cobro de sus ventas sin esperar el vencimiento de las facturas

La solvencia de las grandes empresas compradoras puede favorecer tasas de financiamiento más bajas para sus proveedores

La cantidad de compañías alcanzadas por el régimen pasó de 866 a 1.179 durante 2026

El historial de pago y las plataformas digitales comienzan a ganar peso en la evaluación y negociación de documentos comerciales

La necesidad de obtener liquidez sin depender exclusivamente del crédito bancario impulsa a las pequeñas y medianas empresas a buscar alternativas en el mercado de capitales. Entre ellas, el descuento de Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) gana protagonismo porque permite anticipar el cobro de ventas realizadas a grandes compañías y disponer de dinero para afrontar compromisos inmediatos, como salarios, impuestos y pagos a proveedores.

Durante octubre, las operaciones con este instrumento alcanzaron los $64.476 millones, de acuerdo con los datos del Mercado Argentino de Valores (MAV). El volumen representó un incremento nominal interanual del 39%, por encima de la inflación del 33% registrada para el mismo período. De esta manera, la operatoria mostró una expansión real cercana al 4,5%, una señal del mayor movimiento que comienza a registrar esta herramienta de financiamiento.

El mecanismo permite que una pyme venda a un inversor una factura pendiente de cobro. A cambio de anticipar el dinero, el comprador aplica un descuento sobre el importe que recibirá al vencimiento. Una vez que la factura fue aceptada por la empresa obligada a pagar, ya sea de manera expresa o tácita y de acuerdo con los plazos establecidos por el régimen, queda habilitada para su negociación.

La principal ventaja está en que el proveedor no necesita esperar los plazos comerciales acordados con su cliente para disponer de los fondos. En un contexto en el que las necesidades de capital de trabajo pueden condicionar el funcionamiento cotidiano de una empresa, anticipar esos ingresos permite sostener la actividad y atender obligaciones sin esperar el vencimiento original.

Uno de los aspectos que diferencia a las FCE de otras alternativas es que las condiciones de financiamiento no dependen exclusivamente de la situación crediticia de la pyme. Como el compromiso de pago corresponde a la compañía compradora, los inversores también consideran su solvencia y su historial de cumplimiento. De esa manera, una pequeña empresa puede acceder a condiciones más convenientes gracias al respaldo que representa tener como cliente a una firma de mayor capacidad financiera.

Desde el MAV explicaron que el instrumento permite combinar la calificación propia del proveedor con la confianza que genera su principal comprador. Esa característica puede traducirse en tasas de descuento más bajas para la pyme, sin que la operación implique un costo financiero adicional para la empresa que debe cancelar la factura.

El universo potencial de usuarios también se amplió durante 2026. Las incorporaciones al listado de grandes empresas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elevaron la cantidad de compañías alcanzadas por el régimen de 866 a 1.179, lo que representa un crecimiento del 36%. La expansión incrementa las posibilidades de que más proveedores puedan utilizar sus facturas como instrumento de financiamiento, aunque no significa que todas esas operaciones se concreten efectivamente.

Entre las empresas cuyas facturas concentraron mayores montos negociados aparecen YPF, INC, Vista Energy Argentina y Pan American Energy. La participación de compañías vinculadas con la actividad petrolera refleja la importancia de las cadenas de proveedores relacionadas con Vaca Muerta. También se registran operaciones asociadas a firmas de consumo masivo, salud y agroindustria, como Swiss Medical, Arcor, Syngenta, Bagley y Unilever.

Otro elemento que comienza a adquirir relevancia es el comportamiento de pago de las grandes compañías. El cumplimiento de los vencimientos puede mejorar la evaluación que realizan los inversores y favorecer las condiciones que obtienen los proveedores al negociar sus facturas. La acumulación de antecedentes permite avanzar hacia sistemas de evaluación crediticia basados en el historial de cada empresa.

Aunque los rankings de montos negociados no constituyen por sí mismos una calificación financiera, la información disponible puede contribuir a distinguir los distintos niveles de riesgo y establecer tasas más ajustadas a cada operación.

La búsqueda de liquidez también impulsa otras herramientas digitales. En ese segmento, el descuento de cheques electrónicos permite anticipar ingresos correspondientes a ventas pactadas a plazo. Una plataforma lanzada por Adcap ofrece consultar tasas, intereses, aranceles, gastos e impuestos y calcular cuánto dinero recibirá efectivamente la empresa.

La posibilidad de conocer el importe neto antes de concretar la operación resulta central para comparar alternativas, ya que la tasa de descuento no representa por sí sola el costo total del financiamiento. La acreditación puede realizarse en el día, según los horarios y las condiciones de cada transacción.

El desarrollo de estas herramientas amplía las opciones para las pymes, aunque la conveniencia de utilizarlas dependerá de cuánto deban resignar del valor de sus documentos para obtener liquidez inmediata. La clave estará en comparar el costo efectivo de anticipar los cobros con las necesidades financieras y los plazos de cada empresa.