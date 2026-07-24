Viotti inauguró la pavimentación de bulevar Yrigoyen, una obra financiada íntegramente por la Provincia

El intendente Leonardo Viotti encabezó este jueves la inauguración de la primera etapa de la pavimentación del bulevar Hipólito Yrigoyen, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad del sector sur de Rafaela. La intervención demandó una inversión superior a 1.000 millones de pesos, aportados íntegramente por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, lo que permitió concretar un proyecto que, según reconoció el propio mandatario municipal, hubiera sido imposible de afrontar únicamente con recursos locales.

Del acto participaron la presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fossatti; el secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio; funcionarios del gabinete municipal; representantes del Gobierno provincial; autoridades vecinales de los barrios El Bosque y Brigadier López; directivos de Menara Construcciones y representantes de Aguas Santafesinas.

Una obra clave para el sur de la ciudad

Los trabajos comprendieron la pavimentación de distintos tramos del bulevar Hipólito Yrigoyen, completando la mano este hasta la avenida Intendente Muriel y la mano oeste desde ese punto hacia el sur.

Además del nuevo pavimento, la intervención incluyó una importante obra hidráulica con entubados, bocas de tormenta y cámaras de enlace que permitirán mejorar el escurrimiento del agua y reemplazar las antiguas cunetas y alcantarillas.

Con estas mejoras, se fortalece la conexión entre los barrios El Bosque y Brigadier López, además de optimizar el acceso al Aeródromo de Rafaela, al Bosquecito Norberto Besaccia, al Club Ciclista de Rafaela y a otras instituciones ubicadas en ese sector de la ciudad.

La nueva infraestructura también busca brindar mayor seguridad vial, reducir los tiempos de traslado y facilitar la circulación tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia y el transporte, incluso durante jornadas de lluvias intensas.

El reconocimiento al aporte provincial

Durante su discurso, Leonardo Viotti recordó que la pavimentación del corredor era un reclamo histórico de los vecinos y destacó que la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue determinante para hacer posible la obra.

El intendente admitió que el Municipio no estaba en condiciones de ejecutar un proyecto de esta magnitud únicamente con fondos propios y valoró el acompañamiento económico de la Provincia.

"Cuando llegamos al gobierno hicimos las gestiones y la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de financiar esta obra estratégica nos permitió hacer realidad esta primera etapa", expresó.

Más obras en camino

Viotti sostuvo que la pavimentación forma parte de un plan integral de infraestructura destinado a mejorar distintos sectores de Rafaela y anunció que el próximo lunes comenzará la primera etapa del Plan Integral de Pavimentación en barrio Mora.

El jefe comunal aseguró que el objetivo es avanzar con obras en todos los barrios para equilibrar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Queremos llevar obras a cada rincón de la ciudad y terminar de conformar una nivelación entre todos los barrios", señaló.

La satisfacción de los vecinos

Durante el acto también tomó la palabra la presidenta de la Comisión Vecinal del barrio El Bosque, Julieta Merke, quien destacó la importancia de una obra largamente esperada.

"Estamos muy contentos. Es un avance muy positivo, no solamente para nuestro barrio, sino para toda Rafaela", manifestó.

La inauguración marca el cierre de la primera etapa de un proyecto que busca consolidar uno de los principales corredores del sur de la ciudad y que, gracias al financiamiento provincial, permitirá acompañar el crecimiento urbano de ese sector.

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