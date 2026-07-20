El emocionante mensaje de Ángel Di María para la Selección Argentina

La derrota de la Selección Argentina frente a España por 1-0 en la final del Mundial 2026 generó una profunda tristeza entre los hinchas, pero también una enorme muestra de reconocimiento hacia el plantel que volvió a llevar al equipo a una definición mundialista. Uno de los primeros en expresar ese respaldo fue Ángel Di María, quien utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a la Scaloneta.

El histórico exjugador de la Albiceleste compartió una publicación en sus historias de Instagram con una imagen del plantel y el cuerpo técnico acompañada por la palabra "Gracias", junto a las tres estrellas que distinguen a la Selección Argentina.

En el mensaje, Di María destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante toda la competencia y el orgullo que despertó en el país.

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", escribió.

El campeón del mundo en Qatar 2022 también puso en valor el ciclo que atraviesa la Selección, remarcando la cantidad de finales alcanzadas en los últimos años.

"Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso", expresó.

Para cerrar su publicación, el rosarino volvió a dejar en claro el afecto que mantiene por el grupo que integró durante tantos años.

"Muchas gracias por todo. Los quiero mucho", concluyó, acompañado por corazones celestes y blancos y banderas argentinas.

El mensaje del Fideo llegó en uno de los momentos más difíciles para el seleccionado y se sumó a las numerosas muestras de apoyo que recibió el plantel tras perder la final, resaltando el legado construido por una generación que marcó una época en el fútbol argentino.