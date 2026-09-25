Milani cuestionó al Gobierno por su política sobre Malvinas

César Milani cuestionó la política exterior del Gobierno de Javier Milei.

El ex jefe militar sostuvo que el problema no está en Estados Unidos sino en las decisiones de la administración nacional.

Milani criticó la estrategia oficial vinculada con la causa Malvinas.

El ex jefe del Estado Mayor General del Ejército reclamó una política exterior con mayor orientación nacionalista.

También cuestionó la relación del Gobierno con los intereses extranjeros.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de debate sobre la política argentina hacia Malvinas y sus vínculos internacionales.

El ex jefe del Estado Mayor General del Ejército César Milani cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su política internacional y, en particular, por el manejo de la cuestión Malvinas. Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por las discusiones sobre la relación entre la Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido, y por los posicionamientos del oficialismo respecto de la disputa de soberanía.

Milani sostuvo que el eje del problema no está, a su entender, en Estados Unidos, sino en las decisiones adoptadas por el Gobierno argentino. “El problema no es EEUU, es el gobierno que tenemos de ineptos que están destruyendo el país”, afirmó al referirse a la orientación de la administración de Milei.

El ex jefe militar también cuestionó la estrategia oficial frente a la causa Malvinas y consideró que el Gobierno habría adoptado una posición que, según su interpretación, afecta la capacidad argentina para defender sus intereses en una cuestión que considera de Estado.

En ese marco, Milani calificó al oficialismo como un gobierno de “improvisados y sometidos” y sostuvo que la cuestión Malvinas no debería quedar vinculada a objetivos políticos coyunturales. “Ya lo dijimos, este gobierno de improvisados y sometidos juega con lo más sagrado, se arrebataron con fines electorales y ahora están chocando con la realidad”, afirmó.

Las críticas se produjeron en momentos en que la política exterior argentina hacia la cuestión Malvinas ocupa un lugar relevante dentro de la agenda internacional del Gobierno. El presidente Milei había planteado recientemente la necesidad de mantener la vía diplomática para abordar la disputa de soberanía con el Reino Unido, al mismo tiempo que cuestionó determinadas acciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa.

La posición expresada por Milani se concentró, en cambio, en cuestionar el rumbo general de la política exterior y la capacidad del Gobierno para negociar cuestiones que considera estratégicas para el país. Para el ex jefe militar, la Argentina debería adoptar una orientación diferente en sus relaciones internacionales.

“Necesitamos un gobierno nacionalista con carácter para poder negociar cuestiones de Estado”, sostuvo Milani. Su planteo vinculó la defensa de los intereses argentinos con una política exterior que, según su visión, debería priorizar una mayor autonomía en las negociaciones internacionales.

El ex jefe del Estado Mayor General del Ejército también cuestionó la relación del Gobierno con los intereses extranjeros. En ese sentido, afirmó que la actual administración mantiene una posición que considera insuficientemente firme frente a otros países y sostuvo que esa orientación debería ser modificada.

La referencia a Malvinas se inscribe así en una discusión más amplia sobre la política exterior argentina y el modo en que el país busca defender sus posiciones frente al Reino Unido. La cuestión de soberanía constituye una política de Estado para la Argentina y forma parte de una agenda diplomática que se desarrolla desde hace décadas en distintos ámbitos internacionales.

El debate también se encuentra atravesado por las relaciones que el Gobierno mantiene con Estados Unidos y por la definición de sus principales alianzas internacionales. Milei ha expresado reiteradamente su cercanía con Washington y su intención de profundizar los vínculos estratégicos con ese país, mientras sostiene el reclamo argentino sobre las islas.

Las declaraciones de Milani plantearon una mirada crítica sobre esa orientación y reclamaron un cambio en la forma de encarar las negociaciones internacionales. Su propuesta apunta a que el Estado argentino adopte una posición que, desde su perspectiva, combine una política exterior nacionalista con mayor capacidad de negociación.

De esta manera, el ex jefe militar volvió a cuestionar al Gobierno nacional a partir de la cuestión Malvinas y colocó el debate sobre la política exterior en el centro de sus críticas. Su planteo estuvo dirigido principalmente contra la estrategia oficial y contra la forma en que Milei conduce las relaciones internacionales, más que contra Estados Unidos como país.