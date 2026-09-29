Trenes Argentinos respondió al pedido del Concejo de Rafaela para restablecer el servicio Retiro-Tucumán

Trenes Argentinos respondió al pedido realizado por el Concejo Municipal de Rafaela para restablecer el servicio ferroviario Retiro-Tucumán, que permanece interrumpido desde septiembre de 2025.

Según la respuesta firmada por el gerente general operativo de la empresa, Raúl Rubén Abelle, la suspensión se produjo luego del descarrilamiento ocurrido el 20 de septiembre de 2025, entre las estaciones Ardiles y Gramilla, en Santiago del Estero. El incidente involucró a una formación que realizaba el recorrido Tucumán-Retiro.

Obras sobre la infraestructura ferroviaria

Desde entonces, de acuerdo con el documento enviado por Trenes Argentinos, Nuevo Central Argentino (NCA), empresa a cargo de la administración de la infraestructura, lleva adelante distintas obras e intervenciones en los corredores Rosario-Córdoba y Rosario-Tucumán.

En ese contexto, SOFSE señaló que viene solicitando información sobre las condiciones operativas de las vías y una fecha estimada para la finalización de los trabajos. Sin embargo, la empresa indicó que hasta el momento esos datos no fueron proporcionados.

Por este motivo, actualmente no existe una fecha confirmada para el regreso del servicio. La operadora explicó que, una vez concluidas las intervenciones y recibida la información correspondiente, deberá analizarse la posibilidad de restablecer el tren de acuerdo con las condiciones técnicas y operativas que existan en ese momento.

Qué dijo Trenes Argentinos sobre NCA

Además, la respuesta aclara que las intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria son competencia del concesionario de cargas. En ese sentido, SOFSE sostuvo que no está facultada para ejercer tareas de control y fiscalización sobre esos concesionarios.

La respuesta de Trenes Argentinos se conoció luego del planteo impulsado por el Concejo Municipal de Rafaela, que solicitó recuperar un servicio ferroviario que lleva más de un año interrumpido y que conectaba a la ciudad con distintos puntos del corredor ferroviario hacia Buenos Aires y Tucumán