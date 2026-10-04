La recaudación tributaria cayó 3% en nueve meses

La recaudación tributaria acumuló una caída real del 3% durante los primeros nueve meses de 2026.

El IVA registró una pérdida real del 6,5% en el acumulado del año.

Las retenciones disminuyeron 22% interanual real por la baja de las alícuotas.

El impuesto a los combustibles fue el de mayor crecimiento, con una suba del 18,8%.

El IVA DGI aumentó 1,7% en septiembre, mientras el IVA DGA cayó 18%.

Los ingresos de la Seguridad Social crecieron 1,6% interanual en septiembre.

La recaudación tributaria acumuló una caída real del 3% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, aunque algunos indicadores comenzaron a mostrar señales que podrían anticipar una desaceleración del ritmo de retroceso de los ingresos fiscales en los próximos meses.

Entre los factores que podrían contribuir a esa mejora se encuentran la desaparición progresiva de algunas condiciones particulares que afectaron la comparación interanual, entre ellas la reducción de las alícuotas de las retenciones. A esto se sumaría la posibilidad de que la caída de la actividad económica haya alcanzado un piso, lo que permitiría una evolución menos negativa de determinados recursos tributarios.

El IVA, principal impuesto de la estructura tributaria, acumuló una pérdida real del 6,5% en lo que va del año. Las retenciones, en tanto, registraron una disminución interanual real del 22%, explicada principalmente por la reducción de las alícuotas. También tuvieron desempeños negativos los derechos de importación, con una baja del 19,2%, y los ingresos correspondientes a impuestos internos coparticipados, que retrocedieron 16%.

En contraste con ese comportamiento general, el impuesto a los combustibles fue el tributo que registró el mayor incremento de recaudación, con una suba del 18,8%. La evolución estuvo relacionada con el aumento de la suma fija que grava cada litro de combustible y que se actualiza en función de la inflación. Sin embargo, durante los últimos meses el Gobierno había decidido suspender esos ajustes.

Otro componente central de los ingresos fiscales, la Seguridad Social, acumuló durante los primeros nueve meses una pérdida de recursos del 3%. Por su importancia dentro de la estructura tributaria, su evolución resulta especialmente relevante para observar el comportamiento general de la recaudación.

El desempeño del IVA mostró, además, diferencias entre sus componentes vinculados con el mercado interno y aquellos relacionados con la actividad aduanera. El impuesto acumuló 11 meses consecutivos de caída y se esperaba que en octubre completara un año de contracción. Sin embargo, algunos datos correspondientes a septiembre exhibieron señales diferentes en determinados segmentos.

La recaudación bruta del IVA habría registrado durante septiembre una caída real interanual del 5,8%. Dentro de ese resultado, el IVA DGA, asociado al comercio exterior, descendió 18%, mientras que el IVA DGI, relacionado con el componente interno, aumentó 1,7%.

El comportamiento del IVA vinculado con la Aduana reflejó la disminución de las importaciones. En cambio, el incremento registrado en el componente local constituyó la segunda suba en 11 meses, después de la registrada en julio. Ese resultado podría estar mostrando una leve recuperación del consumo dentro del mercado interno.

La Seguridad Social también presentó en septiembre un dato diferente al acumulado durante el año. Los ingresos correspondientes a ese concepto aumentaron 1,6% interanual, lo que podría estar relacionado con una cierta recomposición de los salarios reales.

De esta manera, aunque la recaudación tributaria todavía mostró una evolución negativa en el acumulado anual, algunos indicadores de septiembre comenzaron a exhibir una mejora en sectores vinculados con el consumo interno y los ingresos de la Seguridad Social. Esos movimientos, junto con la modificación de algunas condiciones que habían profundizado las caídas interanuales, podrían contribuir a moderar el ritmo de descenso de los recursos fiscales durante los próximos meses.