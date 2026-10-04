Milei proyectó crecimiento con su posible reelección

Milei vinculó una eventual reelección con una nueva reducción del riesgo país.

El Presidente proyectó un crecimiento de entre 7% y 8% anual por habitante para un eventual segundo mandato.

Según los datos expuestos, la relación deuda/PBI había bajado del 100% al 39%.

El equilibrio fiscal y la reducción del gasto fueron presentados como pilares del programa económico.

El Gobierno destacó proyectos del RIGI por unos u$s50.000 millones ya aprobados.

Milei señaló al petróleo, la minería, el agro y la inteligencia artificial como sectores con potencial de crecimiento.

Durante una ceremonia en París, Javier Milei vinculó el futuro de la economía argentina con la continuidad del programa implementado por su Gobierno y sostuvo que una eventual reelección permitiría profundizar la reducción del riesgo país y acelerar el crecimiento. El Presidente estimó que, bajo ese escenario, la economía podría alcanzar niveles de expansión de entre 7% y 8% anual por habitante.

Milei formuló esas proyecciones al recibir el premio al “Economista más influyente”, otorgado por el Foro Económico de París, durante el cierre de la denominada Argentina Week. El acto se realizó en la sede del Automóvil Club de Francia, frente a la Plaza de la Concordia, donde el mandatario defendió las principales líneas de su gestión y destacó el resultado fiscal alcanzado.

Uno de los ejes de su exposición fue la evolución del riesgo país. Milei sostuvo que la Argentina había iniciado su administración con una relación entre deuda y PBI cercana al 100% y un riesgo país situado alrededor de los 3.000 puntos básicos. Según los datos que presentó, la relación deuda/PBI había descendido al 39%, mientras que el riesgo país había llegado a ubicarse por debajo de los 500 puntos.

El Presidente atribuyó el posterior incremento del indicador a las “convulsiones internacionales” y sostuvo que el riesgo correspondiente al período restante de su actual mandato se encontraba por debajo de los 100 puntos básicos. A partir de esa evaluación, planteó el escenario que imaginó para un eventual segundo mandato.

La proyección fue realizada en un contexto en el que el riesgo país había alcanzado los 650 puntos básicos al comienzo de octubre, después de registrar una suba cercana al 7% durante las primeras dos ruedas del mes. Milei sostuvo que una reelección permitiría profundizar la reducción del indicador y acelerar el ritmo de crecimiento económico.

El equilibrio fiscal ocupó otro lugar central en el discurso. El mandatario aseguró que esa política continuaría mientras permaneciera al frente del Poder Ejecutivo y atribuyó la reducción del déficit principalmente a la disminución del gasto público.

Según explicó, durante el primer mes de su administración el gasto había caído 30%, mientras que la eliminación del financiamiento del déficit mediante emisión monetaria había contribuido, de acuerdo con su planteo, a mejorar los ingresos reales de la población. También señaló que la reducción del gasto había permitido disminuir la presión fiscal en aproximadamente tres puntos del PBI.

Durante la exposición, Milei destacó además el trabajo de Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Sobre este último, hizo referencia a las críticas recibidas por las medidas de desregulación y sostuvo que esas reacciones evidenciaban modificaciones sobre regulaciones existentes.

En ese marco, afirmó que su administración había impulsado unas 18.000 desregulaciones, con un ritmo de entre 17 y 18 medidas diarias. La política de desregulación fue presentada como uno de los instrumentos destinados a modificar las condiciones de funcionamiento de la economía.

La apertura económica también formó parte de los objetivos enumerados por el Presidente. Milei mencionó la protección de la propiedad privada, la acumulación de capital humano y una mayor integración comercial como ejes de su estrategia. En particular, sostuvo que la Argentina debería alcanzar un coeficiente de apertura económica cercano al 90% en relación con su PBI per cápita, frente al 30% que mencionó como nivel actual.

El mandatario destacó asimismo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las cifras expuestas, existen proyectos aprobados por unos u$s50.000 millones y otras iniciativas por más de u$s150.000 millones pendientes de aprobación.

Entre los sectores que identificó como posibles motores de la actividad estuvieron el petróleo y el gas, la minería, el agro, la economía del conocimiento y los proyectos relacionados con centros de datos e inteligencia artificial. Milei sostuvo que el país también podría convertirse en un centro regional para infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

El respaldo de gobernadores aliados y de la mesa política del Gobierno fue otro de los aspectos destacados durante su exposición. Milei vinculó ese acompañamiento con el avance de reformas, entre ellas la modernización laboral, que relacionó con una mayor formalización del empleo y con una futura discusión sobre el sistema previsional.

Antes de recibir la distinción, el Presidente había mantenido un encuentro con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion. En el cierre de su discurso, agradeció además a su equipo y a sus familiares por el acompañamiento durante su gestión.