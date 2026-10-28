Ziliotto defendió las PASO para ordenar al peronismo y cuestionó el modelo económico de Milei

Ziliotto sostuvo que el peronismo debe construir un proyecto político antes de definir candidaturas para 2027.

El gobernador de La Pampa defendió la continuidad de las PASO para resolver internas cuando no haya acuerdos.

Cuestionó que el debate sobre las primarias se concentre exclusivamente en su costo económico y defendió la participación ciudadana.

Destacó la trayectoria de Lula da Silva y vinculó su experiencia con la reducción de la pobreza y el desarrollo productivo.

Planteó que el equilibrio fiscal puede alcanzarse mediante el crecimiento y no solamente a través del ajuste.

Defendió la industrialización de los recursos naturales y un Estado eficiente que complemente la actividad del mercado.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, planteó que el peronismo debe concentrarse en construir una propuesta política común antes de definir candidaturas para 2027 y defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta para resolver las diferencias internas. Al mismo tiempo, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y contrapuso el ajuste fiscal con una estrategia basada en el crecimiento y el desarrollo productivo.

En una entrevista radial, el mandatario pampeano sostuvo que las conversaciones entre dirigentes deben estar orientadas a establecer coincidencias programáticas y elaborar una alternativa política capaz de ofrecer una perspectiva diferente para el país. Según explicó, en los encuentros recientes no se abordaron postulaciones, porque la prioridad debe ser acordar qué proyecto se pretende impulsar.

Ziliotto resumió ese objetivo con la idea de construir una propuesta en la que “otra Argentina es posible donde no sobre nadie”. La definición apunta a colocar el contenido de un eventual programa de gobierno por delante de la discusión sobre los nombres que podrían competir en las próximas elecciones.

Sin embargo, el gobernador consideró que las primarias pueden cumplir una función importante cuando los distintos sectores de un mismo espacio no consiguen acordar una candidatura. En ese escenario, expresó su respaldo a mantener el mecanismo electoral: “Creo que sería lo mejor sostener las PASO”.

La participación ciudadana, en el centro del debate

El mandatario también rechazó que la discusión sobre las primarias quede limitada al costo económico que implica su organización. A su entender, evaluar el sistema únicamente desde esa perspectiva deja de lado el valor de la participación ciudadana en la definición de las autoridades.

“La democracia es cara”, afirmó, al defender el voto como una herramienta para que la sociedad pueda elegir su futuro. En esa línea, cuestionó que el debate se reduzca a determinar cuántas veces debe concurrir la población a las urnas durante un mismo año.

Para Ziliotto, la discusión sobre las PASO debe contemplar su función institucional y su capacidad para canalizar las diferencias políticas. Su planteo también se vincula con la necesidad de que el peronismo encuentre un mecanismo para resolver sus disputas internas sin desplazar la construcción de una propuesta compartida.

De esta manera, el gobernador combinó su defensa de las primarias con un llamado a postergar la discusión por las candidaturas hasta que exista una base programática común. La definición del liderazgo electoral, según esa mirada, debería surgir después de establecer los principales objetivos políticos y económicos del espacio.

Lula y las diferencias sobre el rumbo económico

Durante la entrevista, Ziliotto también se refirió a Brasil y destacó la trayectoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Consideró que su experiencia política muestra la importancia de sostener convicciones y orientar la gestión hacia las mayorías. Además, mencionó la reducción de la pobreza y el desarrollo productivo brasileño como aspectos relevantes de ese proceso.

La referencia le permitió trasladar la discusión al modelo económico argentino y a las alternativas para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. El gobernador reconoció que el equilibrio fiscal constituye una necesidad para cualquier administración, aunque advirtió que existen diferencias sustanciales sobre el camino para conseguirlo.

“Lo que sí es cómo llegamos a un equilibrio fiscal, si es vía ajuste, como hace el gobierno de Milei, o vía crecimiento”, planteó. Con esa distinción, cuestionó que la consolidación fiscal se apoye principalmente en medidas de ajuste y defendió una estrategia que amplíe la actividad económica y la generación de empleo.

En ese marco, objetó un esquema productivo concentrado en pocos sectores y propuso avanzar en la industrialización de los recursos naturales. El objetivo, según explicó, es que las riquezas del país generen valor agregado dentro de sus fronteras y se traduzcan en oportunidades laborales y beneficios para una porción más amplia de la población.

El papel del Estado en la economía

Ziliotto también reivindicó la intervención estatal, aunque sostuvo que debe estar acompañada por criterios de eficiencia. Como ejemplo, señaló que La Pampa mantiene el equilibrio fiscal desde 1952 y utiliza recursos presupuestarios para financiar inversiones públicas que, según su planteo, el mercado no puede afrontar por sí solo.

Finalmente, el gobernador cuestionó las posiciones extremas sobre la relación entre el Estado y el mercado. Su propuesta fue sintetizada en una fórmula que combina la iniciativa privada con la intervención pública: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.