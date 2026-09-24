Los salarios mejoraron en julio, pero siguen rezagados

Los salarios registrados aumentaron 2,5% nominal en julio frente a una inflación del 2,1%.

La mejora real fue del 0,4% y representó el segundo avance mensual consecutivo.

Los salarios registrados todavía están 3,3% por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2025.

Los trabajadores estatales acumulan una pérdida real del 15,7% durante la gestión de Milei.

La informalidad laboral llegó al 45,1% y el desempleo alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre.

Los trabajadores que pasaron de empleos formales al cuentapropismo registraron fuertes caídas de sus ingresos reales.

Los salarios reales de los trabajadores formales registraron una leve recuperación en julio, aunque el repunte no alcanzó para revertir el deterioro acumulado durante la gestión de Javier Milei. Según los datos difundidos por el INDEC, el Índice de Salarios del sector registrado aumentó 2,5% nominal durante el séptimo mes del año. Como la inflación fue del 2,1%, la mejora real alcanzó apenas el 0,4%.

El resultado representó el segundo incremento consecutivo de los salarios reales, pero se produjo sobre un nivel que todavía permanece por debajo de los máximos registrados durante la actual gestión y del nivel previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada. En julio, el poder adquisitivo quedó 3,3% por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2025 y acumuló una caída del 7,8% desde el inicio del actual Gobierno.

La evolución fue diferente según el sector. Entre los trabajadores privados registrados, la mejora nominal de julio fue de apenas 0,2%, por lo que el resultado quedó prácticamente estancado frente a la inflación. El máximo reciente de este segmento había sido registrado en enero de 2025 y, respecto de ese momento, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 3,9%. En comparación con noviembre de 2023, el retroceso es del 3,3%.

Un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia puso esos números en perspectiva histórica. Según los datos mencionados en el informe, los salarios privados se encuentran 6,6% por debajo del promedio correspondiente al período 2020-2023 y 21,3% por debajo del promedio registrado entre 2012 y 2015.

Los empleados estatales, en tanto, fueron quienes registraron la mayor recuperación durante los últimos dos meses. En julio, sus salarios reales avanzaron 0,9%, luego de haber aumentado 1,5% en junio. Sin embargo, continúan siendo el segmento que acumula la mayor pérdida durante la gestión de Milei, con un retroceso del 15,7% en términos reales.

Los distintos indicadores oficiales también presentan diferencias sobre la evolución más reciente de las remuneraciones. Los datos del INDEC correspondientes a julio contrastan parcialmente con las cifras provisorias del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que habían mostrado una caída real del 1,1% para los salarios promedio de los trabajadores asalariados registrados del sector privado frente a junio.

De acuerdo con esos registros, en junio las remuneraciones se encontraban 4,2% por debajo del máximo de la actual gestión, alcanzado en febrero de 2025, y 0,8% por debajo de noviembre de 2023. Por sectores, las mayores caídas fueron registradas en Transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 4,3%; Comercio, con 3%; y Salud, con 2,7%.

La industria presentó una situación diferente, con un poder adquisitivo relativamente estable durante el período. Sin embargo, el sector fue particularmente afectado por la reducción de puestos de trabajo, con una pérdida de 88.500 empleos.

El nivel de ingresos también queda expuesto al compararlo con el costo de vida. Las cifras oficiales indican que la mitad de los asalariados privados tiene un salario de bolsillo inferior a $1.385.000. En junio, la Canasta Básica Total, utilizada para establecer la línea de pobreza, alcanzó aproximadamente $1.531.473 para una familia de dos adultos y dos niños en edad escolar.

La evolución de los salarios se desarrolla, además, en un mercado laboral marcado por el aumento del desempleo y la informalidad. Durante el segundo trimestre, la desocupación llegó al 7,9%, mientras que la informalidad alcanzó el 45,1%.

En ese contexto, el crecimiento del empleo estuvo explicado exclusivamente por el cuentapropismo informal, mientras las restantes categorías registraron retrocesos. Según el relevamiento citado, parte de los trabajadores que dejaron empleos asalariados formales para convertirse en cuentapropistas experimentaron una fuerte reducción de sus ingresos reales. Entre 2024 y 2025, la caída promedio fue del 27,8% para quienes provenían del sector privado y del 10,2% para quienes habían trabajado en el Estado.