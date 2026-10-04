Fiscales y especialistas internacionales recorrieron la nueva cárcel de máxima seguridad

Representantes de los Ministerios Públicos Fiscales de distintas provincias y especialistas vinculados a organismos internacionales visitaron las obras de la nueva unidad penitenciaria que el Gobierno de Santa Fe construye en Piñero para alojar a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.

El establecimiento, conocido como “El Infierno”, forma parte de la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 8 y está pensado bajo un esquema de seguridad reforzada para internos de alto perfil criminal.

La recorrida se concretó durante las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que tienen lugar en Rosario y reúnen a autoridades judiciales y especialistas de distintos puntos del país y del exterior.

De la actividad participaron fiscales generales de nueve provincias, junto con Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el marco de la visita, además, se avanzó en la firma de un convenio entre los representantes internacionales y la Procuración.

Entre las autoridades santafesinas que participaron estuvieron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich.

Una obra vinculada a la política penitenciaria

La nueva infraestructura forma parte del plan de fortalecimiento del sistema penitenciario provincial y apunta a concentrar en un establecimiento con mayores niveles de seguridad a internos vinculados con delitos de especial gravedad.

Durante la recorrida, los funcionarios pudieron conocer el avance de los trabajos y las características previstas para el funcionamiento del nuevo sector penitenciario.

La presencia de fiscales de diferentes provincias y de especialistas internacionales permitió, además, intercambiar experiencias sobre investigación criminal, funcionamiento de los sistemas penitenciarios y estrategias destinadas a enfrentar estructuras delictivas complejas.

La obra en Piñero se inscribe así dentro de las políticas de seguridad que lleva adelante la provincia, con especial atención en el control de internos considerados de alta peligrosidad y en el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria.