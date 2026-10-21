Julio Bárbaro advirtió que Cristina Kirchner aleja votos y pidió una renovación del peronismo

Julio Bárbaro afirmó que Cristina Kirchner puede perjudicar las posibilidades electorales del peronismo en 2027.

El dirigente reclamó un frente amplio con radicales, conservadores y socialistas para construir un proyecto nacional.

Bárbaro sostuvo que Axel Kicillof tiene condiciones propias, pero necesita diferenciarse de la ex presidenta.

El histórico referente peronista cuestionó los antecedentes de dirigentes promovidos por Cristina, entre ellos Alberto Fernández y Amado Boudou.

Una encuesta reciente ubicó a Kicillof con un 36% de imagen positiva, por delante de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Máximo Kirchner defendió a su madre durante las actividades por el 17 de octubre y denunció que está “secuestrada” por el poder económico.

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro cuestionó con dureza el liderazgo de Cristina Kirchner y sostuvo que su continuidad al frente del espacio puede perjudicar las posibilidades electorales del justicialismo en 2027. En su análisis, la ex presidenta representa una etapa política que la sociedad asocia con el pasado y el fracaso, por lo que reclamó una renovación dirigencial y la construcción de un frente amplio que incluya a otros sectores políticos.

Bárbaro planteó que el peronismo necesita recuperar una vocación de amplitud para convertirse nuevamente en una alternativa de gobierno. Desde su perspectiva, el movimiento debe superar las divisiones internas y promover acuerdos con fuerzas de distintas tradiciones ideológicas, entre ellas radicales, conservadores y socialistas.

“Siempre el peronismo fue una estructura de patriotismo”, afirmó el dirigente al recordar los primeros años del movimiento encabezado por Juan Domingo Perón. Como ejemplo de esa orientación, mencionó la convocatoria que, según señaló, el fundador del justicialismo realizó a Amadeo Sabattini, referente del radicalismo cordobés.

Para Bárbaro, la construcción de un proyecto nacional requiere recuperar esa capacidad de articulación política y dejar atrás las disputas que condicionan al espacio. En ese marco, ubicó a Cristina Kirchner como uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una reorganización del peronismo con perspectivas electorales.

El dirigente definió a la ex mandataria como una figura que puede alejar más votos de los que aporta. “Si retoma la batuta Cristina Kirchner, perdemos en todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires porque ella atrae 25 pero espanta 50”, sostuvo al explicar su rechazo a una eventual nueva centralidad de la ex presidenta en la estrategia electoral.

Bárbaro consideró que la identificación de Cristina con experiencias anteriores de gobierno puede dificultar la incorporación de votantes que el peronismo necesita para ampliar su representación. En su evaluación, mantener el liderazgo de la ex presidenta impediría construir una imagen renovada del movimiento y limitaría sus posibilidades de competir frente al oficialismo.

Kicillof, ante el desafío de construir un liderazgo propio

El dirigente también se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien reconoció condiciones para desempeñar un papel relevante en la reorganización del peronismo. Sin embargo, advirtió que su proyección política dependerá, en buena medida, de su capacidad para establecer una distancia respecto de Cristina Kirchner.

Bárbaro destacó dos características del mandatario provincial: su formación intelectual y el desinterés por el dinero que le atribuyó. A partir de esa valoración, sostuvo que Kicillof tiene atributos propios, pero necesita evitar que la influencia de la ex presidenta termine condicionando su desarrollo político.

“Está en él diferenciarse de ella”, afirmó al plantear que el gobernador debe definir su identidad y demostrar autonomía frente a la conducción kirchnerista. Para reforzar su argumento, mencionó las candidaturas y los dirigentes que, según su interpretación, fueron promovidos por Cristina durante su trayectoria política.

En ese sentido, recordó los casos de Alberto Fernández, Amado Boudou y Daniel Scioli, a quienes vinculó con decisiones de la ex presidenta. Bárbaro utilizó esos antecedentes para advertir sobre los riesgos de mantener una dependencia política que, a su juicio, puede comprometer las posibilidades de renovación del justicialismo.

En paralelo, destacó al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y expresó reparos sobre el senador sanjuanino Sergio Uñac. Sus referencias dejaron en evidencia que la discusión sobre el futuro del peronismo no se limita a la relación entre Cristina y Kicillof, sino que también incluye la búsqueda de nuevos referentes y posibles alianzas.

En ese escenario, una encuesta política reciente ubicó a Kicillof como el dirigente opositor con mayor imagen positiva, con un 36%, por delante de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ese dato constituye un elemento de la disputa por el liderazgo opositor, aunque no determina por sí mismo las posibilidades electorales de cada dirigente.

Máximo Kirchner defendió a su madre

Las críticas de Bárbaro se producen en medio de las diferencias internas del peronismo y de la disputa entre los sectores vinculados a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense.

Durante las actividades por el 17 de octubre, el diputado nacional Máximo Kirchner defendió a su madre y cuestionó la situación judicial que atraviesa la ex presidenta. El líder de La Cámpora afirmó que Cristina no está detenida, sino que permanece “secuestrada” por el poder económico más concentrado del país.

“Por eso a Cristina hoy el poder económico más concentrado de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José 1111”, expresó el legislador.

Sus declaraciones reflejaron una posición opuesta a la de Bárbaro respecto del papel de la ex mandataria. Mientras el histórico dirigente reclama reducir su influencia para ampliar las posibilidades electorales del peronismo, Máximo Kirchner mantiene una defensa explícita de su liderazgo.

La confrontación expone una de las principales discusiones que atraviesan al justicialismo de cara a 2027: si debe sostener la centralidad de Cristina Kirchner o impulsar una renovación que permita construir nuevas alianzas, liderazgos y propuestas electorales.