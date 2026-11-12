Rafaela transmitirá en vivo una capacitación clave sobre comunicación, género y niñez

El próximo 18 de noviembre, a las 17:00, en la Sala Rodolfo Walsh de Rosario, se realizará la actividad «Desafíos de la comunicación actual: ética, derechos y perspectiva de género y niñez", con la exposición de la periodista Ingrid Beck.



En el encuentro, que se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se abordarán temáticas tales como el periodismo con enfoque de género, el decálogo para la cobertura responsable de violencias y los entornos digitales.



En Rafaela, la propuesta podrá seguirse a través de una transmisión por YouTube desde el Punto Violeta, ubicado en bulevar Lehmann y Romitelli.



La actividad está dirigida a periodistas, medios de comunicación, equipos de comunicación de municipios, streamers, community managers, estudiantes de periodismo y carreras afines, y todas las personas interesadas en la temática.



Se entregarán certificados, los cupos son limitados y los interesados deberán inscribirse en el siguiente documento en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsZaaJiwgUxqjXmxWbYJXnCNjh-OjkDBBbwfkQLNeM7YmhuQ/viewform.