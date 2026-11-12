Otro choque en el corazón de Rafaela: la seguridad vial sigue esperando respuestas

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Nuevo accidente: una motociclista chocó contra un Citroën en Bulevar Yrigoyen y Belgrano.

La víctima: una mujer de aproximadamente 40 años sufrió escoriaciones y un fuerte golpe en la zona cervical.

Asistencia médica: fue necesaria la intervención de profesionales de la salud para evaluar sus lesiones.

Una deuda pendiente: la seguridad vial continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la gestión municipal.

Críticas a Viotti: la falta de respuestas concretas y de una política eficaz de prevención vuelve a quedar en evidencia.

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Rafaela. El siniestro ocurrió este mediodía en la intersección de Bulevar Yrigoyen y calle Belgrano, frente a la Catedral, donde una motociclista de aproximadamente 40 años protagonizó una colisión con un automóvil Citroën.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió distintas lesiones y debió recibir asistencia médica. Si bien, en principio, no presentaba heridas de gravedad, los primeros datos indicaban la presencia de escoriaciones y un fuerte golpe en la región cervical, motivo por el cual se requirió la intervención de personal sanitario para evaluar su estado y disponer las medidas necesarias.

Más allá de las circunstancias particulares de este episodio, el accidente vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Rafaela arrastra desde hace tiempo: la ausencia de una política de seguridad vial que esté a la altura de los problemas que enfrenta la ciudad.

El tránsito se ha convertido en una de las grandes deudas de la administración de Leonardo Viotti. No se advierten resultados contundentes ni señales claras de que el municipio esté encaminado hacia una solución integral. Los problemas se repiten, los accidentes siguen ocurriendo y las respuestas oficiales parecen quedar siempre por detrás de los acontecimientos.

Una de las cuestiones más preocupantes es la conducción del área, que requiere conocimientos técnicos, planificación, experiencia y capacidad de gestión. La impresión que deja el desempeño municipal es la de un equipo que no ha logrado demostrar idoneidad suficiente para enfrentar una problemática compleja, que no se resuelve con anuncios, controles aislados o dispositivos tecnológicos.

La seguridad vial necesita mucho más que medidas improvisadas: exige una política sostenida, profesionales capacitados, prevención y controles efectivos.

El gobierno de Viotti corre el riesgo de quedar en la memoria de los rafaelinos como una gestión que hizo muy poco por mejorar la seguridad en las calles. Y en esta materia, la inacción no es gratuita.

Cada error, cada decisión equivocada y cada oportunidad perdida tienen consecuencias concretas. A veces se traducen en lesiones, como en este nuevo episodio; otras, lamentablemente, pueden terminar en tragedias irreparables.

La seguridad vial no admite excusas ni permite seguir esperando. Detrás de cada accidente hay personas, familias y vidas que el Estado tiene la obligación de proteger.