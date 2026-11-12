Zoonosis municipal: atención gratuita para el cuidado animal y la prevención en la comunidad

RAFAELA12 de noviembre de 2026Ana COHENAna COHEN

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La Municipalidad de Rafaela, a través del área de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, continúa desarrollando acciones de atención primaria veterinaria orientadas a la prevención y el cuidado de la salud animal y comunitaria.

Entre los servicios disponibles se destacan la vacunación antirrábica, la entrega de antiparasitarios y la atención de consultas médicas veterinarias, herramientas fundamentales para prevenir enfermedades zoonóticas y garantizar el bienestar de los animales.

La atención se realiza en Las Heras 1265, de lunes a viernes de 7:00 a 12:00, por orden de llegada y sin turno previo.

Desde el municipio se remarca la importancia de estas políticas públicas, que no solo protegen la salud de perros y gatos, sino que también contribuyen a la prevención de enfermedades que pueden afectar a toda la comunidad.

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