El mercado observa un cambio de escenario cambiario y crece la atención sobre el dólar para el segundo semestre

El dólar mayorista comenzó a subir por encima de la inflación esperada para junio.

Analistas consideran que el movimiento responde a una corrección cambiaria y a una mayor demanda privada de divisas.

La finalización de la cosecha gruesa reduce el ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agrícolas.

Las compras de divisas del Banco Central muestran una desaceleración respecto de los meses anteriores.

La baja del precio del petróleo y la incertidumbre internacional modifican parte del escenario favorable previo.

Las consultoras proyectan una suba ordenada del tipo de cambio durante el segundo semestre.

La evolución del mercado cambiario comenzó a captar una atención creciente entre bancos, consultoras y operadores financieros, que detectan señales de un cambio en las condiciones que dominaron la primera mitad del año. Aunque el Gobierno sostiene que la oferta de divisas seguirá siendo abundante y mantiene una visión optimista sobre el ingreso de dólares, en la city financiera comienza a consolidarse la percepción de que el escenario será más desafiante durante el segundo semestre.

Las últimas semanas mostraron una aceleración en la cotización del dólar mayorista, que avanzó por encima de las expectativas de inflación para junio. Mientras el tipo de cambio registró una suba cercana al 4%, las estimaciones privadas ubican el índice de precios del mes en torno al 2%. La diferencia fue interpretada por numerosos analistas como una señal de corrección relativa del atraso cambiario que venía acumulándose durante los meses anteriores.

Dentro del mercado existe consenso en que este movimiento no responde a una situación de tensión financiera ni a un episodio de inestabilidad. Por el contrario, varios economistas consideran que una recuperación moderada del tipo de cambio contribuye a mejorar la competitividad de distintos sectores de la economía y evita una apreciación excesiva del peso.

Sin embargo, detrás de la reciente suba aparecen factores que están siendo monitoreados con atención. Uno de ellos es el incremento de la demanda de dólares por parte del sector privado, que continúa ubicándose en niveles elevados. La búsqueda de cobertura cambiaria por parte de empresas e inversores comenzó a ganar protagonismo a medida que se aproxima la segunda mitad del año.

A esta situación se suma un fenómeno estacional ampliamente conocido por el mercado. Con el final de la cosecha gruesa, el flujo de divisas provenientes de las exportaciones agrícolas empieza a disminuir. Históricamente, este proceso genera una reducción en la oferta de dólares y suele incrementar la sensibilidad del mercado ante cualquier aumento de la demanda.

Los datos recientes reflejan esa tendencia. Las compras de divisas realizadas por el Banco Central muestran una desaceleración respecto de los meses anteriores, en línea con la menor liquidación de exportaciones. Si bien la autoridad monetaria continúa acumulando reservas, el ritmo ya no es el mismo que durante abril y mayo, cuando el ingreso de dólares del complejo agroexportador alcanzó sus niveles más elevados.

Otro elemento que influye en las perspectivas cambiarias es el contexto internacional. Durante buena parte del año, la Argentina se vio favorecida por un escenario externo relativamente favorable, impulsado por altos precios energéticos y condiciones financieras más benignas. Sin embargo, varios de esos factores comenzaron a modificarse.

La caída del precio internacional del petróleo redujo parte de las expectativas de ingreso de divisas vinculadas al sector energético. Aunque un crudo más barato podría contribuir a moderar la inflación local, también implica menores ingresos potenciales para una actividad que se convirtió en una de las principales fuentes de generación de dólares para el país.

En paralelo, los mercados internacionales siguen de cerca los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. La posibilidad de que la autoridad monetaria norteamericana adopte una postura más restrictiva en materia de tasas de interés genera preocupación entre los inversores. Un escenario de tasas más elevadas en la principal economía del mundo suele fortalecer al dólar y reducir el atractivo de los activos de mercados emergentes.

A pesar de estos factores, las consultoras financieras no prevén un escenario de crisis cambiaria. La mayoría de los análisis apunta a una trayectoria de ajuste gradual y ordenado del tipo de cambio, compatible con el proceso de desinflación que busca consolidar el Gobierno.

En ese contexto, el principal desafío para las autoridades será administrar el equilibrio entre competitividad, estabilidad de precios y acumulación de reservas. Las próximas semanas serán observadas con especial atención por el mercado, ya que podrían ofrecer señales más claras sobre la dinámica que adoptará el dólar durante el resto del año y sobre las herramientas que utilizará el Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica.