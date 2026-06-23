Récord histórico en comercio exterior: la Argentina logra un superávit comercial inédito de u$s3.504 millones en mayo

El frente externo de la economía argentina consolidó un desempeño extraordinario al cierre del quinto del año. De acuerdo con el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el INDEC, las exportaciones nacionales escalaron hasta los u$s9.537 millones, registrando un notable incremento interanual del 34,4%. Al combinarse con importaciones por u$s6.033 millones, la balanza comercial arrojó un superávit mensual récord de u$s3.504 millones, elevando el saldo favorable acumulado en los primeros cinco meses a la abultada cifra de u$s11.783 millones.

Este salto histórico no obedeció a un factor aislado, sino a una perfecta confluencia de motores locales y ventajas geopolíticas globales. A nivel interno, el sector agropecuario aportó una cosecha histórica de 163,2 millones de toneladas, un 21,25% superior al ciclo previo, apuntalada por rendimientos superlativos en maíz, trigo y girasol. En paralelo, el yacimiento de Vaca Muerta demostró su madurez operativa: el petróleo crudo se convirtió sorpresivamente en el producto más exportado de mayo, desplazando temporalmente a los subproductos tradicionales de la soja y evidenciando una fuerte diversificación de la matriz productiva argentina.

La coyuntura internacional actuó como el acelerador definitivo. Las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz reconfiguraron el mapa de abastecimiento energético mundial, impulsando a potencias asiáticas como la India a demandar gas y crudo argentino para diversificar sus cadenas de suministro. Al mismo tiempo, los reveses climáticos sufridos por competidores agropecuarios directos como Brasil, Australia y Estados Unidos abrieron ventanas comerciales inéditas. Entre las operaciones más llamativas del mes destacó el boom del girasol hacia Bulgaria y Rumania, con incrementos de demanda que superaron el 3.800%, permitiendo que el grano local capture el 30,6% de las importaciones de la Unión Europea.

Asimismo, los cambios institucionales y de acceso a los mercados jugaron a favor del país. Los despachos de carne vacuna a los Estados Unidos se dispararon un 370% gracias a la habilitación de nuevas cuotas comerciales, mientras que los envíos de miel hacia el Viejo Continente crecieron un 150% tras la entrada en vigor de nuevos acuerdos. Los analistas destacan que este incremento generalizado —donde 42 de los 47 rubros medidos por el INDEC mostraron variaciones positivas— se sostuvo principalmente en el incremento de las cantidades exportadas, logrando compensar la caída internacional de los precios de los productos primarios, todo bajo un marco macroeconómico de mayor estabilidad interna.