La disputa entre Nación y municipios por las tasas locales reabre el debate sobre la presión fiscal en Argentina

La presión tributaria municipal continúa siendo un eje de conflicto entre Nación y gobiernos locales

El informe del IARAF revela la persistencia de una alta diversidad de tasas en todo el país

Las provincias presentan menor cantidad de tributos en comparación con municipios y Nación

La Tasa de Seguridad e Higiene y la tasa vial concentran las principales críticas técnicas

El Gobierno nacional busca limitar la inclusión de tasas en servicios públicos y facturas

El sistema financiero introduce cambios que podrían modificar la lógica de asignación fiscal bancaria

La tensión entre el Gobierno nacional y los municipios por la proliferación de tasas y derechos locales sumó un nuevo capítulo en medio de un debate más amplio sobre la estructura tributaria argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo mantiene una postura crítica frente a lo que denomina la “creatividad fiscal” de los intendentes, mientras un reciente informe vuelve a poner en discusión la magnitud y diversidad de tributos que se aplican a nivel local.

De acuerdo con el Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el país existen 82 tipos distintos de tasas y derechos municipales, que en conjunto representan aproximadamente el 13,3% de los recursos recaudados anualmente. El relevamiento señala que la cantidad de imposiciones comunales se mantuvo estable respecto del año anterior, lo que sugiere una continuidad en la estructura tributaria local sin grandes reducciones ni incrementos en la variedad de gravámenes.

El informe detalla además que, en el consolidado nacional, se identifican alrededor de 150 imposiciones entre Nación, provincias y municipios. En ese esquema, las provincias aparecen como el nivel de menor diversificación tributaria, con 28 tributos en total, mientras que la Nación cuenta con 40, cinco menos que el año previo debido a modificaciones asociadas a reformas recientes en el sistema impositivo.

El foco de las críticas se concentra especialmente en los municipios, donde las tasas alcanzan prácticamente todas las actividades económicas. Entre las más cuestionadas se encuentra la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH), que replica bases imponibles similares a las de Ingresos Brutos, y la tasa vial aplicada a combustibles, que se traslada directamente al precio del litro de nafta en estaciones de servicio.

Desde distintos sectores técnicos se advierte que este tipo de tributos funcionan en los hechos como impuestos encubiertos, ya que no siempre responden a la prestación directa de un servicio específico, condición que los diferencia conceptualmente de una tasa. En ese sentido, el relevamiento sostiene que algunos municipios han extendido su alcance a prácticas que incluyen la incorporación de cargos en servicios públicos o en facturas de consumo domiciliario.

Dentro del abanico de ejemplos mencionados aparecen la tradicional tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), en algunos casos asociada a facturación de energía eléctrica, y otras imposiciones menos convencionales como cargos por búsqueda y rescate en determinadas localidades turísticas, o tasas vinculadas a la comercialización de envases plásticos bajo esquemas de tipo ambiental.

También se registran tributos asociados a la instalación de antenas, la inspección de estructuras en la vía pública, la venta de bebidas alcohólicas o incluso el movimiento de tierras en zonas específicas como el Delta del Paraná. En algunos casos, estas figuras se agrupan bajo denominaciones genéricas como “Servicios Urbanos Municipales”, que replican el esquema del ABL pero con distintas variantes administrativas.

En este escenario, Luis Caputo sostiene una estrategia de presión política e institucional para limitar la expansión de tasas locales, especialmente aquellas incorporadas a facturas de servicios públicos o vinculadas a actividades comerciales. El objetivo del Palacio de Hacienda es reducir distorsiones en la carga tributaria y mejorar la transparencia del sistema impositivo.

La discusión también alcanzó al sistema financiero tras una reciente decisión del Banco Central de la República Argentina, que autorizó a las entidades bancarias a radicar cuentas en sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor presión fiscal. Esta medida abre la posibilidad de reorganizar la asignación contable de clientes según el esquema tributario local, aunque la operatoria cotidiana no se modifique.

El avance tecnológico, especialmente el desarrollo del homebanking, relativiza además la importancia de la ubicación física de las cuentas, ya que los usuarios operan de manera digital sin depender del lugar donde se encuentre registrada su sucursal.

La disputa entre Nación y municipios se mantiene abierta, en un contexto donde la discusión por la carga impositiva se entrelaza con la autonomía fiscal local y la necesidad de financiamiento de las administraciones comunales.