Pequeños cambios en la rutina que alargan la vida

Recientes estudios publicados en revistas del grupo The Lancet sugieren que ajustes mínimos en la rutina diaria pueden mejorar significativamente la salud y prolongar la vida. No se requieren horas de ejercicio en el gimnasio ni sacrificios drásticos.

El primer estudio siguió a más de 135,000 adultos en Noruega, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido durante ocho años. Los investigadores hallaron que añadir solo cinco minutos a la actividad física diaria, como caminar a 5 km/h, puede reducir el riesgo de muerte en un 10% para la mayoría de los adultos. Para aquellos con niveles muy bajos de actividad, la reducción del riesgo es del 6%.

La investigación también destacó que disminuir media hora diaria de tiempo inactivo puede vincularse a una reducción del 7% en la mortalidad, mientras que una hora de reducción puede incrementar ese beneficio al 13%. Los autores enfatizan que no es necesario seguir estrictamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para observar mejoras.

Sueño, dieta y ejercicio: claves para la longevidad

Un segundo estudio en eClinicalMedicine analizó el impacto combinado del sueño, la dieta y el ejercicio en casi 60,000 personas del Biobanco del Reino Unido. Se descubrió que pequeñas mejoras en estos tres aspectos podrían sumar hasta un año adicional de vida.

Por ejemplo, quienes dormían 5,5 horas, hacían 7,3 minutos de ejercicio y tenían una puntuación de dieta de 36,9, podrían beneficiarse de:

5 minutos extra de sueño.

1,9 minutos adicionales de ejercicio.

Un aumento de 5 puntos en la calidad de la dieta.

Los investigadores sugieren que aquellos con hábitos poco saludables podrían aumentar su esperanza de vida en cuatro años mediante combinaciones de mejoras en estos tres factores.

Nicholas Koemel, autor principal del estudio, indicó que “pequeños comportamientos pueden tener un impacto significativo en la longevidad”. Asimismo, la doctora Maha Alattar destacó que los efectos sobre el sueño son acumulativos: “Añadir cinco minutos no parecerá mucho, pero sumados durante un mes pueden ser horas”.

Ambos estudios son observacionales y no establecen una relación de causa y efecto. Sin embargo, los hallazgos invitan a repensar estrategias de salud pública, destacando que cambios modestos como caminar más, dormir mejor y mejorar la dieta son pasos accesibles hacia una vida más prolongada y saludable.