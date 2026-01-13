Detuvieron a un reconocido expiloto de Fórmula 1

El expiloto brasileño de Fórmula 1, Antonio Pizzonia, fue arrestado en Texas mientras se dirigía a una carrera de karts en la que participaba su hijo. El incidente ocurrió en Montgomery, al norte de Houston, el pasado sábado por la tarde.

El departamento de policía del condado informó que Pizzonia, de 45 años, enfrenta cargos de asalto y fue liberado tras pagar una fianza de 750 dólares. Los detalles del altercado no han sido revelados.

Pizzonia compitió en Fórmula 1 entre 2003 y 2005, debutando con Jaguar Racing. Posteriormente, se unió a BMW Williams, donde logró sumar sus primeros puntos en 2004 después de reemplazar a Ralf Schumacher. En total, acumuló ocho puntos a lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo.