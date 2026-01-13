Santa Fe inició la vacunación contra el virus sincicial respiratorio como estrategia de cuidado integral durante el embarazo

El Gobierno de Santa Fe inició este lunes, en consonancia con el resto del país, la campaña nacional de vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), una herramienta clave para prevenir la bronquiolitis y la neumonía en recién nacidos. La vacuna fue incorporada al Calendario Nacional en 2024 y está destinada a personas gestantes cursando el último tramo del embarazo.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, y se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Salud Independencia, en la ciudad de Rosario. Allí se puso en marcha una estrategia que integra la inmunización con acciones de atención primaria, seguimiento clínico y acompañamiento integral durante el embarazo.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la campaña optimiza la logística de vacunación al vincularla con otros cuidados esenciales. De este modo, cada persona que accede a la dosis recibe, además, orientación y herramientas para fortalecer su contacto con el sistema de salud y garantizar controles oportunos.

Control, cuidado y acompañamiento del embarazo

Uboldi explicó que la vacuna contra el VSR está indicada para “mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación” y remarcó que su objetivo es “evitar complicaciones respiratorias en los bebés, ya que, al vacunarse la madre, las defensas se transfieren al recién nacido, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones y cuadros graves”.

La funcionaria destacó que el contacto con el sistema sanitario durante la vacunación permite reforzar otros aspectos del cuidado integral: controles clínicos, salud bucal y prevención de enfermedades como el dengue y las infecciones de transmisión sexual, entre otros. “Por definición del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, este año pensamos un dispositivo de control, cuidado y acompañamiento del embarazo para todas las mujeres y personas gestantes de la provincia, que no se limita a verificar vacunas, sino que busca vincularlas de manera permanente con su centro de salud”, precisó.

Durante la jornada también se realizó un taller en el que se revisaron carnets de vacunación y se entregaron insumos preventivos, como preservativos y repelente producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF)

Sobre la vacuna

La campaña está dirigida a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y seis días de gestación. La vacunación no requiere orden médica: solo es necesario presentar un certificado que acredite la semana de embarazo. El objetivo es proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal.

El virus sincicial respiratorio es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Aunque la bronquiolitis es su manifestación más frecuente, las infecciones por VSR también se asocian a un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo. La vacunación materna permite transferir inmunidad al bebé durante la gestación y reduce de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones durante los primeros seis meses de vida.

La decisión de iniciar la campaña en enero apunta a garantizar que la mayor cantidad posible de recién nacidos cuente con protección adecuada al inicio y durante el ascenso de la curva estacional, cuando comienza a intensificarse la circulación del virus.