Conmoción en una carrera de montaña en España: cruzó la meta y falleció

Una jornada de deporte y solidaridad en Almería terminó en tragedia cuando un corredor de 30 años falleció tras sufrir un infarto al cruzar la meta de la Carrera Solidaria de la Geoda en Pulpí.

El incidente ocurrió el domingo por la mañana, cuando el deportista, residente de la localidad y habitual en estas competiciones, se desmayó justo después de completar el exigente recorrido montañés. A pesar de la rápida intervención del dispositivo de emergencias, que llevó a cabo maniobras de reanimación y utilizó un desfibrilador, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento poco después.

La noticia conmocionó a los presentes, ya que el corredor formaba parte del club local. En respuesta al trágico suceso, el Ayuntamiento de Pulpí suspendió la entrega de trofeos y cualquier otro acto festivo programado. Además, decretó un día de luto oficial, bajando las banderas a media asta como signo de respeto. También extendió sus condolencias a la comunidad del C.D. MTB y Trail Pulpí, a la que pertenecía el fallecido.

La Carrera de la Geoda es una de las competencias de trail más importantes de la provincia y se celebra en honor a una excepcional formación de cristales de yeso en la zona. Esta edición impulsó una alta participación debido a su carácter benéfico.