Dakar a todo ritmo: Benavides se mete en la pelea grande por el título

El Rally Dakar 2026, que comenzó el 3 de enero en Arabia Saudita, tiene al argentino Luciano Benavides como uno de sus grandes protagonistas. El motociclista de 30 años logró una victoria en la séptima etapa, un recorrido de 459 kilómetros que completó en 4 horas y 56 segundos, superando al español Edgar Canet por 4 minutos y 47 segundos. Con este triunfo, Benavides reduce prácticamente a la mitad la diferencia con el líder de la clasificación general, el australiano Daniel Sanders.

Esta es la segunda victoria parcial de Benavides en la presente edición, luego de imponerse en la quinta etapa. Con este triunfo, sumó su séptimo éxito en la historia del Dakar, competencia que es considerada la más difícil del mundo.

“Empujé, arrancamos la segunda semana muy bien. Me siento en gran forma, con buena motivación. Hoy fue muy rápido, pero me sentí cómodo. Fue un buen trabajo”, declaró Benavides tras la etapa.

El argentino no solo compite por el título, sino que busca hacer historia como el segundo miembro de su familia en ganar el Dakar, después de que su hermano Kevin se consagrara en 2021 y 2023. Kevin se retiró de la competencia en 2024 tras un grave accidente mientras se entrenaba.

Además, Luciano aspira a ser parte de otra hazaña histórica en el automovilismo argentino, al convertirse en el segundo par de hermanos en conquistar el Dakar, después de Marcos y Alejandro Patronelli, campeones en cuatriciclos.

En un hecho inédito, tanto Luciano como Kevin Benavides lograron ganar la séptima etapa en diferentes categorías, convirtiéndose en los primeros hermanos en conseguirlo en la historia del Dakar.