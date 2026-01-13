Los vecinos podrán pagar sus tributos en tres cuotas sin interés

La Municipalidad de Rafaela, en conjunto con Banco de Santa Fe, implementa una nueva modalidad de pago para los tributos y servicios municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los vecinos.

El intendente Leonardo Viotti y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, oficializaron esta medida a través de un decreto que permite financiar el pago de los tributos en hasta tres cuotas sin intereses, utilizando tarjetas de crédito emitidas por el Banco de Santa Fe.

El acuerdo con el Banco de Santa Fe establece que la entidad financiera absorberá la totalidad del costo de financiación, lo que garantizará que no se generen gastos adicionales ni para el municipio ni para los vecinos. De esta forma, los vecinos podrán acceder a esta opción de pago sin que afecte los recursos municipales.

El convenio se aplica los días martes, miércoles y jueves; y sólo se encuentra habilitado, por el momento, para las cajas que operan en el municipio.

Cabe destacar que esta nueva modalidad de pago en tres cuotas sin intereses responde a la necesidad de brindar mayor flexibilidad a los contribuyentes, permitiendo un alivio económico y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El Gobierno municipal continúa trabajando en la implementación de medidas que favorezcan a los vecinos y promuevan una gestión pública más eficiente y transparente.