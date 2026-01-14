Los lavacoches como "chivo expiatorio" de la incapacidad de gestión

Por Carlos Zimerman

Si Viotti piensa que los graves problemas de inseguridad que registra Rafaela, y que día a día se multiplican, son responsabilidad de los lavacoches, se equivoca y de manera categórica. Lo que hace el intendente es simplemente buscar un "chivo expiatorio" para ocultar su incapacidad de gestión. Ya lo hemos repetido hasta el cansancio: la seguridad en Rafaela es resorte exclusivo de la provincia, es decir, del gobernador Maximiliano Pullaro. La Municipalidad solo puede acompañar con medidas que, seguramente, ayudan, pero la responsabilidad de fondo recae en Pullaro.



Lo que Viotti tiene que hacer es ir y golpear puertas en Santa Fe, sin importar las consecuencias personales. Leonardo Viotti fue elegido por los rafaelinos para defender sus intereses, pero el intendente parece concentrarse en cuidar su "quintita". La inseguridad que hoy vive Rafaela se agravará con el tiempo, y la razón es simple: no existen políticas concretas y adecuadas, solo "parches" que se utilizan para calmar las aguas.



Desde que asumió, Pullaro se ha centrado en la problemática de Rosario y Santa Fe. Sin embargo, cuando fue acorralando a los delincuentes y narcotraficantes, estos comenzaron a operar en otras ciudades, siendo Rafaela una de las elegidas. Las acciones concretas deben implementarse de inmediato; no se pueden demorar más. Que quede claro: la solución no es "eliminar" a los lavacoches; ellos son solo un argumento falso para ocultar la incapacidad manifiesta de quienes deben actuar para mejorar la calidad de vida de los rafaelinos. Aunque en ocasiones parece que los únicos que ven una mejora son los funcionarios.