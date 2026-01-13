Un mensaje en botella de 2018 apareció cuando nadie lo esperaba

Un mensaje en una botella lanzada desde Oahu, Hawái, en 2018 fue encontrado recientemente en la isla Anna Maria, Florida, tras recorrer aproximadamente 7.500 kilómetros en siete años. El hallazgo ocurrió cuando una niña de 11 años, de vacaciones en la zona, descubrió la botella en la playa y, al ver que contenía un mensaje junto a figuras de origami en forma de grullas, decidió investigar.

El mensaje fue escrito por una joven de 13 años y su hermano de 8, quienes lo lanzaron al océano. En el texto, se invitaba a los futuros halladores a contactarlos a través de un número de teléfono. Tras el descubrimiento, la madre de la niña contactó a ese número, logrando reencontrar a la joven autora, ahora de 21 años, que confirmó el origen del mensaje.

El meteorólogo Bobby Deskins, de Tampa Bay 10, explicó que aunque es poco común que una botella viaje tan lejos, es posible gracias a las corrientes oceánicas. Se cree que esta botella navegó por el Pacífico, cruzó el Canal de Panamá y llegó al Atlántico.

La madre de la niña expresó su asombro ante esta conexión y la familia decidió lanzar su propia botella al mar, continuando la tradición. Sin embargo, la joven hawaiana advirtió sobre la contaminación que puede generar este gesto y, aunque agradecida por la respuesta, no planea repetirlo, ya que actualmente se dedica a actividades de conservación ambiental.