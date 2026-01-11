Un juez consideró que un “like” en Instagram puede ser causal de divorcio

Un tribunal en Turquía ha establecido un precedente al considerar que dar ‘me gusta’ a fotos sugestivas en redes sociales puede ser una violación del deber de lealtad en el matrimonio y una forma de humillación para el cónyuge.

El caso tuvo lugar en Kayseri, donde una mujer, reconocida como HB, solicitó el divorcio tras argumentos de que su esposo no solo la insultaba verbalmente, sino que también dedicaba tiempo a "repartir corazones" en publicaciones de otras mujeres. Según su demanda, el marido dejó comentarios que la corte calificó como "emocionalmente desestabilizadores".

El esposo, SB, intentó contrarrestar la acusación pidiendo también el divorcio. Alegó que la "celopatía digital" de su esposa afectó su reputación y que ella lo insultaba en privado. No obstante, el tribunal desestimó su defensa, considerándolo un abandono emocional. Como resultado, SB deberá pagar una pensión alimenticia de 750 liras turcas al mes y una indemnización de 80,000 liras por daños morales.

El juez afirmó en su sentencia que las interacciones online, aunque parecen inofensivas, debilitan la relación y la seguridad emocional del cónyuge. Subrayó que, en el contexto moderno, las acciones digitales son una extensión del compromiso matrimonial.

Este fallo ha generado inquietud entre los usuarios de redes sociales en Turquía, quienes temen que sus perfiles se conviertan en pruebas legales. Expertos legales advierten que las capturas de pantalla de actividades digitales se considerarán evidencia tan contundente como pruebas físicas. Un abogado local aconsejó limitar los 'me gusta' a publicaciones inofensivas.

A pesar de que SB apeló el fallo argumentando que la penalización era excesiva para “cuatro clics mal contados”, el tribunal superior rechazó su recurso. La justicia turca ha dejado claro que la lealtad se mide no solo en el altar, sino también en la actividad en redes sociales.