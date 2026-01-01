Un aterrizaje terminó de la peor manera en un aeropuerto de Alaska

Un vuelo comercial protagonizó un episodio inusual durante su aterrizaje en un aeropuerto del sureste de Alaska, cuando un animal salvaje fue embestido en plena pista. El hecho provocó daños en la aeronave, aunque no se registraron personas heridas entre los pasajeros ni la tripulación.

Según informaron las autoridades aeroportuarias, el avión impactó contra un oso pardo que se encontraba en la zona de aterrizaje. Como consecuencia del golpe, el animal murió en el lugar. En las inmediaciones también fue visto un ejemplar más joven, que no habría resultado herido.

Antes de la llegada del vuelo, el personal del aeropuerto había realizado una inspección de rutina para despejar la pista y no detectó la presencia de fauna silvestre. El aterrizaje se realizó en horario nocturno y bajo los protocolos habituales de seguridad.

Sin embargo, una vez que el avión ya había tocado tierra y comenzaba a reducir la velocidad, los pilotos observaron a los animales cruzando la pista. De acuerdo con la aerolínea, el impacto se produjo en uno de los laterales de la aeronave, luego de que los osos pasaran por debajo de la estructura principal.

Tras el incidente, se constató que una de las cubiertas del motor había sufrido daños, por lo que el avión debió permanecer fuera de servicio mientras se realizaban tareas de mantenimiento. Técnicos especializados trabajaron en las reparaciones necesarias antes de que la aeronave pudiera retomar operaciones.

Las autoridades recordaron que los aeropuertos de Alaska conviven de manera permanente con la fauna local y que el personal recibe capacitación específica para minimizar este tipo de riesgos. Aun así, reconocieron que se trata de un evento extremadamente poco frecuente, especialmente tratándose de animales de gran porte como los osos.

El episodio volvió a poner en foco los desafíos que implica operar vuelos comerciales en regiones donde la vida silvestre forma parte del entorno cotidiano.