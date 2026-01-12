Trump dijo que está considerando “opciones muy contundentes” por la brutal masacre perpetrada por el régimen iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este domingo que el régimen iraní “está cruzando una línea” en medio de la brutal represión contra los manifestantes.



“Irán está empezando a cruzar (mi línea roja). Parece que hay personas que murieron y que no debían haber muerto. Nos estamos tomando esto muy, muy en serio, el ejército lo está examinando y estamos considerando algunas opciones muy contundentes”, expresó el mandatario a bordo del Air Force One.



Además, afirmó que los líderes del régimen iraní quieren “negociar”, luego de que el mandatario estadounidense advirtiera con acciones militares.



“Los líderes de Irán llamaron” ayer, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, y añadió que “se está organizando una reunión (...) Quieren negociar”. Sin embargo, el presidente advirtió que “podríamos tener que actuar antes de una reunión”, en referencia a una posible intervención militar.



Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron en un contexto de protestas en contra de régimen de los ayatolás que comenzaron hace dos semanas. En un primer momento, las manifestaciones se desarrollaron en rechazo al aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se transformaron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979.



Según la ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 500 personas murieron durante las protestas, consideradas las más multitudinarias en Irán desde hace tres años. Esta organización, que ha resultado fiable en episodios similares de los últimos años, obtiene información a través de simpatizantes en Irán que verifican los datos de manera cruzada. El informe detalla que entre los fallecidos hay 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.

En ese marco, Trump sostuvo el domingo que su gobierno evalúa una posible acción militar contra Irán. “Estamos considerando opciones muy fuertes”, dijo el presidente estadounidense al referirse a los reportes sobre la represión de las protestas.

Desde Teherán, las autoridades iraníes respondieron con amenazas. El presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, señaló que, en caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, según declaraciones difundidas por la televisión pública.

El régimen iraní decretó tres días de duelo nacional por los “mártires”, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad que murieron durante las protestas. En paralelo, el jefe de Estado de Irán, Masud Pezeshkian, instó a la población a participar el lunes de una “marcha nacional de resistencia” para denunciar la violencia que, según el régimen, emplearon los “criminales terroristas urbanos”.

Estas manifestaciones representan uno de los mayores desafíos para el liderazgo del ayatolá Alí Khamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara “dispuesto a ayudar” al pueblo iraní.

Desde Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que “todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

En Irán, el mandatario Pezeshkian sostuvo en una entrevista retransmitida por la televisión estatal IRIB que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

En el terreno, las protestas continúan. Videos difundidos en redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas manifestaciones en varias ciudades, entre ellas la capital, Teherán, y Mashhad, en el este del país, pese al bloqueo total de internet.

El apagón de internet “ya ha superado las 60 horas (...) La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes”, afirmó la organización Netblocks, especializada en el monitoreo de la conectividad y la gobernanza de la red.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, aseguró haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet”. Según esa organización, los hospitales están “abrumados”, las reservas de sangre disminuyen y numerosos manifestantes presentan heridas de bala en los ojos.

En materia de seguridad, el jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones “significativas” de figuras destacadas de las protestas durante la noche del sábado, aunque no precisó cifras ni identidades.

Por su parte, el jefe de seguridad del régimen de Irán, Alí Larijani, distinguió entre las protestas motivadas por dificultades económicas, que calificó de “completamente comprensibles”, y los “disturbios”, que describió como “muy similares a los métodos de los grupos terroristas”, según la agencia Tasnim.

La situación económica se refleja en la vida cotidiana. Teherán se encuentra casi paralizado, el precio de la carne casi se duplicó desde el inicio de las protestas y, aunque algunos comercios permanecen abiertos, muchos otros cerraron.

En el plano político, Reza Pahlavi, hijo del derrocado sah, llamó a las fuerzas armadas y a los empleados públicos a apoyar las protestas. Además, afirmó que se encuentra dispuesto a regresar a Irán desde su exilio en Estados Unidos para encabezar una transición democrática.

