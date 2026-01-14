Milei lo hizo posible: la inflación en 2025 fue la más baja de los últimos 8 años

La inflación anual en Argentina se situó en 31,5% en 2025, el nivel más bajo en ocho años, gracias al programa económico del Gobierno de Javier Milei, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este dato representa una notable desaceleración respecto a los porcentajes de años anteriores: la inflación fue del 117,8% en 2024 y del 211,4% en 2023, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A pesar de un aumento del 2,8% en diciembre, atribuido a factores estacionales, la tendencia general fue de descenso. Algunas divisiones, como Transporte (4,0%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), mostraron incrementos superiores al promedio.

El reporte señala que la dinámica inflacionaria mantiene un rumbo descendente y se espera que esta tendencia continúe en 2026. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación del 20,5% para el próximo año.

El presidente Milei se mostró optimista sobre el futuro, proyectando que para agosto de 2026 la inflación mensual podría comenzar con el dígito cero, alineándose con su objetivo de estabilizar los precios de manera definitiva. El cierre de 2025 reafirma la disminución de la inflación y establece una base sólida para las proyecciones futuras.